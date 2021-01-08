枱堵門四處躲 議員：只有一支筆自衛 特朗普邊叫支持者回家 邊讚特別

總統特朗普周三趕在確認大選結果的參眾兩院聯席會議舉行前，先在橢圓形草坪向支持者發表演說，強調「永不認輸」。到聯席會議於下午1時（香港時間周四凌晨2時）召開，特朗普支持者轉往國會大樓，開始衝擊鐵馬並與警方衝突。其間民主黨參議員不斷向該黨參院二號人物德賓（Dick Durbin）傳紙條，各人神色愈顯憂慮。未幾國會大樓發出警報，要求眾人撤離，參院臨時議長格拉斯利（Chuck Grassley）宣布壞消息：「示威者正在國會大樓裏。」

會議叫停後，格拉斯利與副總統彭斯迅即被護送經地下通道離開議事廳，國會警察封鎖議事廳，要求議員避免接近門窗，有警員持槍戒備，門外不時傳來示威者與警員對罵聲音，以及重物撞擊聲。有國會幕僚透露，他們發現無法安全離開，須以枱等堵門，躲在桌椅下避難。

示威者佔參院議事廳

搗亂佩洛西辦公室

有穿上「讓美國再次偉大」標誌衣飾、帶着邦聯旗等的示威者，以爬牆等方式闖入國會大樓，在內隨意走動。有人高呼「佔領國會」，有人斥彭斯是「叛國者」，有人到處尋找眼中「敵人」議員，包括闖入眾議院議長佩洛西的辦公室搗亂。

女示威者中槍倒地不治

另有示威者闖入參議院議事廳，站上講台高叫「特朗普已贏得大選」。混亂中警員施放催淚彈驅散示威者，35歲特朗普女支持者巴比特（Ashli Babbitt）中槍重傷倒地，其後證實不治。

退伍軍人出身的民主黨科羅拉多眾議員克羅（Jason Crow）向《紐約時報》憶述，被困時曾協助其他議員拿出椅下的防毒面罩戴上，又按警員指示伏下尋找掩護，稱自己當時只有一支筆可作武器自衛。眾議院少數派領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）向霍士新聞稱，曾致電聯絡特朗普報告事態，要求他發聲明令示威者平靜下來。

騷亂期間，特朗普曾3次在Twitter發帖，呼籲支持者保持和平及回家，但又讚揚支持者「非常特別」，「要記住這一天」。

警方在當地周三下午5時30分宣布國會大樓已安全。

美國於1812年對英宣戰，爆發第二次獨立戰爭，英軍於1814年8月24日攻入華盛頓，火燒國會山莊、白宮以及市內大型建築。

（紐約時報/華爾街日報/衛報）

（國會山莊騷亂）