美國國會近200年最大破壞 騷亂4小時 特朗普允交權 兩黨研提早趕下台

明報記者

特朗普早前呼籲支持者到首都華盛頓示威，反對參眾兩院聯席會議確認大選結果，估計數以千計群眾周三在白宮對出總統公園橢圓形草坪附近聚集，特朗普出席發表演說，指稱大選舞弊，群眾其後前往國會外聚集。

特朗普演說後 擁躉衝國會

當地時間周三下午約2時（香港時間周四凌晨約3時），數以百計示威者越過國會山莊外防線，闖入國會大樓及議員辦公室等地，要求推翻大選結果。國會警員擎槍嘗試阻止，又以催淚氣體驅趕，主持會議的副總統彭斯和其他議員離席暫避，數千國民警衛隊、聯邦調查局（FBI）及美國特勤局人員奉召到場增援。

警施催淚氣驅散 彭斯暫撤

國會外檢土製彈 騷亂4死拘逾50人

事件持續近4小時才平息。警方證實最少4人死亡，包括一名遭國會警員擊斃的女示威者，另外3人因「醫療緊急狀况」死亡，詳情未見披露。華盛頓市長宣布，全市周三傍晚6時至翌晨6時宵禁，被捕的逾52人中，47人是因違反宵禁令被拘留，另有數人涉違武器禁令。警方亦在國會大樓附近一輛汽車發現土製炸彈及汽油彈。

國會確認勝選 拜登：不是示威是叛亂

拜登批評示威者衝擊國會、威脅民選議員安全等行為並非示威，而是「叛亂」（insurrection），又形容美國民主正受到「前所未有的攻擊」。參議院多數黨領袖麥康奈爾斥事件是「一場失敗的叛亂」。民主黨眾議院撥款委員會主席瑞安（Tim Ryan）稱事件是「叛亂與企圖政變（attempted coup）」，又批評國會警察未有及早制定應變對策，會徹查是否有人失職。

事件期間，特朗普曾在Twitter呼籲支持者「回家」，以維持和平、法律與秩序，但仍堅稱自己本應大勝，斥選舉涉舞弊，又稱了解支持者的傷痛。

聯席會議於當地時間周三晚上重啟，彭斯發言時形容當日是「國會山莊史上黑暗的一天」，強調暴力永不會勝利。雖然會上有共和黨議員嘗試就亞利桑那及賓夕法尼亞州的選舉結果提出異議，但最終被大比數推翻。國會於周四凌晨確認拜登以306張選舉人票勝出大選，特朗普在Twitter發表聲明，稱儘管不同意選舉結果，但「1月20日將會有秩序交接權力」，又強調會繼續戰鬥。

國會山莊騷亂觸發更多要求特朗普提早下台的呼聲。民主黨眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）稱，正草擬彈劾議案，多名民主黨議員響應。路透社及美國有線新聞網絡（CNN）等傳媒引述消息稱，內閣成員正商討是否可能引用憲法第25條修正案令特朗普下台，由彭斯署任總統。該修正案容許副總統判斷總統未能履行權力及職責時，由副總統及內閣表決令總統免職。新聞網站Axios則披露，有共和黨現任或前任官員、白宮及國會幕僚、政治顧問等對特朗普攻擊美國民主、任由共和黨受害感憤怒，正積極討論動用憲法第25條修正案，甚至研究對其展開彈劾。共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）周四在Twitter貼出錄影片段，公開呼籲以第25條修正案趕特朗普下台。

《金融時報》首席美國評論員盧斯（Edward Luce）形容特朗普的總統任期結尾猶如噩夢，他及其支持者在未來兩周有何舉措尤惹外界憂慮。

（綜合報道）

（國會山莊騷亂）