朝鮮勞動黨八大召開 金正恩認「5年計劃」未達標

專家：認經濟失敗 鞏固愛民形象

朝鮮勞動黨上一次全國代表大會在2016年，是金正恩執政以來首次召開全國代表大會，時隔5年再次舉行，時間選在美國候任總統拜登就職前數周。金正恩在開幕致辭時說，自上次黨大會以來，朝鮮通過增強實力和全球聲望取得了「奇蹟般的勝利」，包括在2017年成功試射洲際彈道導彈，並與美國總統特朗普舉行歷史性峰會。

不過，金正恩承認他在2016年提出的國家經濟發展5年戰略未能實現，敦促朝鮮加強自力更生。該5年計劃旨在推動朝鮮加快經濟增長並開發能源，包括核電，以增加電力供應，強調致力發展經濟與國防能力的並進政策。朝中社指出，直到去年為止，經濟戰略幾乎未達所有部門的目標。去年8月勞動黨一場會議結論亦指出，「國家經濟改革目標已嚴重落後」。

韓國國家戰略研究所（KRINS）外交暨安全中心主任申範澈分析認為，金正恩似乎做出承認經濟失敗的策略決定，他這樣做是尋求鞏固自己作為一個愛戴人民的領導人的形象。

高層大換血 金與正上位

朝中社相片顯示，現場人士均沒戴口罩。但跟2016年的七大相比，八大的與會領導層成員人數雖維持在39人，但多達29名高官被撤換，新亮相者包括金正恩胞妹兼勞動黨第一副部長金與正。政治局常委崔龍海和內閣總理金德勳等9人留任。

（路透社/中央社）