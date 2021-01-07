散播反政府宣傳罪成 3越記者囚11至15年

【明報專訊】越南胡志明市人民法院周二（5日）裁定3名記者散播反政府宣傳罪成，判囚介乎11至15年。西方政府和人權組織批評當局重判，近期與越南愈走愈近的美國敦促越南確保其行動符合憲法就人權的規定。
一人參與反華示威 一人撰文談港示威
越南公安部表示，54歲的范志勇（Pham Chi Dung）、71歲的阮祥瑞（Nguyen Tuong Thuy）和31歲的黎友明俊（Le Huu Minh Tuan）被判「製造、儲存、散播目的為反對國家的資料、材料及物品」罪成。判辭稱3人在2019年底至2020年中，定期與反對政權人士接觸，范志勇為外國媒體撰文，目的是為改變越南政治制度，指被告行為對社會構成威脅。警方稱范志勇2014年成立的越南獨立記者協會（IJAVN）尋求政權更迭；阮祥瑞是IJAVN副主席，黎友明俊則是范志勇的助理。最終范志勇判囚15年，阮祥瑞和黎友明俊各入獄11年。
范志勇曾經參與反華示威，也有舉行支持人權活動，他在簽署聯署信促請歐盟在越南改善人權狀况後，才通過歐越自由貿易協定後不久，於去年11月被捕。阮祥瑞是退役老兵，之前經常協助政治犯和捍衛土地權益者，去年5月被捕。黎友明俊則以筆名寫文章談論香港示威和俄羅斯公民社會，去年6月被捕。
其中一名辯護律師鄧庭孟（Dang Dinh Manh）斥判決太重，指法院拒絕接受他任何論點。另一名代表律師阮萬明（Nguyen Van Mieng）稱，被告承認撰寫支持言論自由及其他民主權利的文章，但否認散布反對共產主義政權的信息。
阮祥瑞曾向自由亞洲電台（RFA）的越南分部提供評論文章，RFA主席耶茨（Stephen Yates）發聲明批評越南當局重判阮祥瑞及另外兩名獨立記者，是對基本自由的公然攻擊，跟越南憲法規定的言論自由相違背。
美稱失望 促越行動符憲法人權
越南共產黨在本月25日至2月2日於河內舉行第十三次全國代表大會，國際特赦組織區域副主任吉爾（Emerlynne Gil）稱，判刑反映越南政府特別在全國代表大會舉行前，對自由傳媒的蔑視。人權觀察組織亞洲區副主任羅伯遜（Phil Robertson）稱越南執政黨若在領導上如此有自信，就應尊重公民和政治權利以展現其信心。美國國務院對裁決表示失望，敦促越南政府確保其行動符合憲法就人權的規定，及其國際義務與承諾。