散播反政府宣傳罪成 3越記者囚11至15年

一人參與反華示威 一人撰文談港示威

越南公安部表示，54歲的范志勇（Pham Chi Dung）、71歲的阮祥瑞（Nguyen Tuong Thuy）和31歲的黎友明俊（Le Huu Minh Tuan）被判「製造、儲存、散播目的為反對國家的資料、材料及物品」罪成。判辭稱3人在2019年底至2020年中，定期與反對政權人士接觸，范志勇為外國媒體撰文，目的是為改變越南政治制度，指被告行為對社會構成威脅。警方稱范志勇2014年成立的越南獨立記者協會（IJAVN）尋求政權更迭；阮祥瑞是IJAVN副主席，黎友明俊則是范志勇的助理。最終范志勇判囚15年，阮祥瑞和黎友明俊各入獄11年。

范志勇曾經參與反華示威，也有舉行支持人權活動，他在簽署聯署信促請歐盟在越南改善人權狀况後，才通過歐越自由貿易協定後不久，於去年11月被捕。阮祥瑞是退役老兵，之前經常協助政治犯和捍衛土地權益者，去年5月被捕。黎友明俊則以筆名寫文章談論香港示威和俄羅斯公民社會，去年6月被捕。

其中一名辯護律師鄧庭孟（Dang Dinh Manh）斥判決太重，指法院拒絕接受他任何論點。另一名代表律師阮萬明（Nguyen Van Mieng）稱，被告承認撰寫支持言論自由及其他民主權利的文章，但否認散布反對共產主義政權的信息。

阮祥瑞曾向自由亞洲電台（RFA）的越南分部提供評論文章，RFA主席耶茨（Stephen Yates）發聲明批評越南當局重判阮祥瑞及另外兩名獨立記者，是對基本自由的公然攻擊，跟越南憲法規定的言論自由相違背。

美稱失望 促越行動符憲法人權

越南共產黨在本月25日至2月2日於河內舉行第十三次全國代表大會，國際特赦組織區域副主任吉爾（Emerlynne Gil）稱，判刑反映越南政府特別在全國代表大會舉行前，對自由傳媒的蔑視。人權觀察組織亞洲區副主任羅伯遜（Phil Robertson）稱越南執政黨若在領導上如此有自信，就應尊重公民和政治權利以展現其信心。美國國務院對裁決表示失望，敦促越南政府確保其行動符合憲法就人權的規定，及其國際義務與承諾。

（路透社/法新社/半島電視台）