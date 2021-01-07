洛杉磯醫療近爆煲 停接瀕危病人

月內個案倍增至80萬宗

洛杉磯縣確診個案在過去一個月倍增至80萬宗，官員稱縣內參與檢測的居民中，每5人就有1人確診。《洛杉磯時報》周一報道，此前3日洛杉磯縣每日平均新增1.6萬宗確診，加重醫院的負擔。在資源短缺下，洛杉磯縣緊急醫療服務局（EMS）周一發出指示，要求救護人員只向血氧飽和度水平低於90%的病人供氧以節約用氣，又要求若發現病人已停止呼吸和心跳、現場急救仍無法恢復，就不要把病人送院。該縣EMS主管高舍—希爾（Marianne Gausche-Hill）稱，醫護人員不是放棄在現場搶救，而是運送狀况非常差、無法搶救過來的病人到醫院，會為醫院帶來負擔。

在疫情爆發前，即使救活機會很低的病人都會被送院搶救，但在疫情下不少醫院收容能力已到頂，洛杉磯地區的深切治療病房已沒有空牀，有醫院因病牀爆滿，留院病人被迫在救護車上等候達8小時。不少醫院在急症室和大堂擺放病牀、在室外地方搭起帳篷。為紓緩人手短缺壓力，接受過急救護理訓練的消防員都被臨時調動到醫院協助職員工作。

（洛杉磯時報/法新社/中央社）

（抗疫新階段）