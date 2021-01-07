國會確認大選結果程序 彭斯：無權干預

特朗普多次施壓 籲「挺身而出」

根據憲法，主持會議的彭斯會收取並確認各州選舉人票，然後正式宣布拜登勝出大選，其角色只屬象徵性，他單方面無權更改選舉結果。不過，特朗普周一在喬治亞州出席集會時呼籲彭斯出手，「若他沒有為我們挺身而出，我不會如往常般喜歡他」。他周二再在Twitter施壓寫道：「副總統有權反對欺詐選出的選舉人團」。

《紐約時報》引述知情人士報道，彭斯在特朗普發文幾小時後與他共晉每周例行午餐，其間告訴對方不認為自己有權可阻止國會的確認程序。路透社報道，現任及前任白宮幕僚表示，彭斯打算完成其儀式上的責任，一名與彭斯團隊定期接觸的前官員說：「他非常支持總統，但他將再次依憲法行事。」

共和黨人多拒提挑戰 翻盤機會微

縱使共和黨參議員克魯茲和霍利表明，周三將在國會挑戰部分州份的選舉人票結果，但黨內有不少參議員表態反對，例如殷荷菲指拒絕確認結果是「違反我的就職誓言」，莫蘭則警告這會陷入「破壞民主」的風險。

周三的確認程序預料耗時多個小時，彭斯在會上將朗讀各州的投票結果，其間若有至少一名參議員和一名眾議員不認同任何一個州份的結果，議員們必須就有關結果辯論最多兩小時，之後參眾兩院各自投票決定是否確認投票結果，要推翻結果必須獲兩院同意才行。由於眾院由民主黨人控制，參院亦有許多共和黨人拒絕挑戰選舉結果，故特朗普翻盤可能性微乎其微。

《紐時》指出，彭斯過去數天如履薄冰，一方面試着告訴特朗普自己無權推翻結果，另一方面又要安撫對方，避免兩人關係生變，影響他2024年以特朗普忠實接班人形象出戰大選的希望。消息人士稱，彭斯其中一個選項是當議員就大選結果辯論時，他可承認某些州存在選舉舞弊。

（紐約時報/金融時報/路透社）