美參院關鍵決選 民主黨稱勝 共和黨勢失喬治亞 歸咎特朗普拖後腿

去年11月大選後，共和黨和民主黨所得的參議院席次為50對48，喬治亞州的兩席因無候選人得票過半，觸發今次決選。截至當地時間周三（6日）早上11時（香港時間今日零時），該州已點算約98%選票，沃諾克（Raphael Warnock）領先對手萊夫勒（Kelly Loeffler）5萬多票，得票率相差1.2個百分點。他已宣布勝選，並在家中透過直播稱：「有人說我們無法贏得今次選舉，但今晚我們證明只要有希望、努力和伴我們同行的人，一切皆有可能。」其對手萊夫勒則稱有很多選票待點算，仍在「通往勝利之路」上。

沃諾克勢成喬治亞首名黑人參議員

各界將焦點放到33歲民主黨人奧索夫（Jon Ossoff）與共和黨參議員珀杜（David Perdue）之戰，前者的優勢持續擴大，暫時領先1.7萬票，較拜登在喬治亞州領先的1.2萬票還多。奧索夫周三早上宣布自己勝選。

倘若沃諾克和奧索夫確認勝出，民主、共和兩黨在參院將各有50席，候任副總統賀錦麗身為參議院議長，可投決勝一票，意味着民主黨將同時控制白宮和參眾兩院。

這雖對拜登政府推動人事提名有幫助，但因未夠「剪布」所需的60席，推動立法仍面臨阻力。

共和黨繼總統選舉再次意外丟失這個傳統紅州，黨內開始把矛頭指向爭議不斷的總統特朗普。特朗普在大選連月提出舞弊指控，迄今拒絕認輸，甚至被揭發連番施壓黨友兼喬治亞州務卿拉芬斯珀格改變選舉結果，不但淪為民主黨攻擊武器，也令共和黨選民卻步。

共和黨策略師：特朗普變相助民主黨

共和黨籍的喬治亞州投票系統執行經理斯特林（Gabriel Sterling）便稱，倘若萊夫勒和珀杜落敗，特朗普及其在大選日後的行動應要為此負責。有份輔選的共和黨策略師向政治新聞網站Politico諷刺稱，特朗普形同「為民主黨陣營賦予生氣的最佳人選」。

但特朗普續在Twitter抨擊喬治亞州選舉官員，聲稱他們在周二晚「發現」5萬張選票，批評「蠢人令美國尷尬」，斯特林反駁指上周五提前投票期結束時，他們已知道有關選票的存在。

喬治亞州近四分之一世紀一直是「紅州」，自1992年以來，喬治亞聯邦和州政府職務合共舉行過10場決選，民主黨只勝出一次。

黑人佔多地區民主黨得票率奇高

《紐約時報》初步分析指，黑人選票有利民主黨今次選情，在該州鄉村地區以黑人居多的縣，兩名民主黨候選人的得票率優勢比拜登在大選所得的還要高，如在61%人口為黑人的卡爾霍恩縣，沃諾克和奧索夫分別領先對手19和18個百分點，比拜登的15個百分點高。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報/CNN）