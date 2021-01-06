特朗普1小時通話 施壓改變選舉結果

在今次對話中，特朗普一方除了梅多斯還有幾名律師，包括保守派的米切爾（Cleta Mitchell）和來自喬治亞州的律師希爾伯特（Kurt Hilbert），拉芬斯珀格一方則包括州務卿辦公室首席律師杰曼尼（Ryan Germany）和副州務卿富克斯（Jordan Fuchs）。《華盛頓郵報》稱獲得了通話錄音的副本。 以下為長約1小時的對話內容，文本經《華郵》編輯，以刪除遭特朗普提出缺乏事實根據指控的相關人士的名字。

■特朗普一方

特：特朗普 梅：梅多斯 米：米切爾 希：希爾伯特

■喬治亞州務卿一方

杰：杰曼尼 拉：拉芬斯珀格

梅：好的，好的。總統先生，所有人都在（電話）線上。 這是梅多斯，（白宮）幕僚長。先讓大家清楚，線上的是（喬治亞州）州務卿。（副州務卿）富克斯和杰曼尼與他一起。這裏也有代表總統的律師，希爾伯特（特朗普律師）、亞歷克斯和米切爾－他並非正式的代表律師但有參與今次事務－我自己和總統。總統先生，將時間交給你。

特：好的，非常感謝你。拉芬斯珀格、杰曼尼和各位好，感謝你們抽時間作今次通話。我們已在這個問題上花了很多時間，只要核對一下部分數字，我認為很顯然我們已經勝出，我們在喬治亞州大勝。老實說，單是競選集會規模就能看出這點，我們一場集會有2.5萬至3萬人參與，對手只有少於100人，那很不合邏輯。

我們有幾件事要說。我們（發現）最少有25萬至30萬張選票離奇出現，大多與富爾頓縣（Fulton County）有關，都沒經過檢查。我們認為只要你檢查（選票的）簽名，核對一下富爾頓縣的簽名，就會發現最少數以十萬計的假簽名，這些「人」都是被偽造出來，我們對此非常肯定。

另有一個龐大的數字，我們未來兩天將取得會計師計算的準確數字。5萬多人出去投票時，卻被告知他們已經「被投票」，因此不能投票。這非常可悲，他們繼而走出來投訴。人數很多，我們將提交（有關數字）給你，這遠超11,779張票──現時的勝負差距只有11,779票（編按：拜登在11月大選中以11,779票壓倒特朗普而勝出喬治亞州），拉芬斯珀格，我想你同意這一點，對嗎？ 我認為這至少是每個人都同意的數字。這是選票上的差距，但實際上我們有數以十萬計張票……我們將為你提供非常準確的數字。你不需要很大的數字，因為理論上我落敗的差距是11,779，但同時有大量的人、成千上萬人在11月3日到票站時，卻被告知不能投票，因為有選票已寫上他們的名字，你知道這令人非常、非常、非常難過。

我相信約有4,502名已投票的人並不在選民登記名單上，而他們理應必須出現在該名單。你有18,325名地址空缺的選民，他們的地址空缺，（其選票）就不應獲點算，那涉及18,325人。另一個較小的數字──有904人在他們只有郵政信箱號碼的地區投票，他們只有郵政信箱號碼，而這是不允許的。至少有18,000人──那是有錄影紀錄的，我們細心地點算過──18,000名選民與（人名，編按：錄音中名字屏蔽，身分未明）有關，她是一個投票詐騙者，一個專業的投票詐騙者和騙子。有關錄影在全世界都看得到，令所有人蒙羞，包括你、我和其他人。

他們所到之處──首先他們說得很清楚，據報他們稱主要供水管爆裂，所有人都撤離，然後（人名）、其女兒和幾個人返回現場，當時沒有共和黨監票員，事實上亦沒有民主黨監票員，我猜他們就是（民主黨監票員），但現場沒民主黨人，亦沒執法機關。當日早上，他們身穿黑袍和黑色掩護走向桌子，然後倒出選票，這些選票是在幾個小時前放到那兒──桌子亦放在那兒──我想拉芬斯珀格你可能知道，大概是7至8個小時之前，然後就填滿選票。這些選票並非放在官方票箱，看來像是行李箱，總之不在官方票箱。我們以慢鏡並放大很多倍重播這些選票獲認證的過程，發現至少涉1.8萬張選票，全投給拜登。

特朗普：有人「被投票」 1.8萬假選票

另外就是州外投票者，他們來自其他州份，卻在喬治亞州投票，涉及4,925人。還有發送到空址的郵寄選票，他們完全沒提供地址，這涉及2,326人。還有選票投遞箱（供提前投票的選民親身投遞其選票的收集箱），這非常糟糕，有投遞箱被收走，我們有照片和很多人的宣誓書為證。我不知道你有否看過相關聽證會，有些投遞箱被收走後，3天都未送達（點票場地）。這些投遞箱有可能發生各種各樣的事，你明白的，如放入你想要的選票。（選舉）存在很多違規行為，最重要的是，這比他們說我們落敗的11,779票差距高很多倍，我們有大量……我意思是（喬治亞）州正因此陷入動盪。

我亦知道你會想弄清楚這些事的真相，雖然我今日在電視上看到你說沒發現任何問題。我的意思是……你明白的，我沒有輸掉這個州，拉芬斯珀格。人們都說今次是有史以來最多人投票，這沒有可能，許多政治人物說他們不可能擊敗我，但他們卻擊敗了……如你所知，我們贏得每個州份，贏得全國所有州議會，並掌握參議院，這令人震驚，雖然我們仍需看明天或未來數天發生什麼事。

我們在眾議院、每一個州議會，還有國會都取得勝利，原本我們以為會失去15席，但卻獲得16或17席，我估計現時只相差5席，原本預料的差距要大得多。每個州的政治人物、喬治亞州的政治人物都誓言，稱他們（對手）沒辦法在選舉中擊敗我。事實上他們（共和黨政治人物）出來（參選），原本都預期落敗，但最終都因我的關係而取得大勝。他們都說沒可能，他們在選前多次民調都顯示沒可能勝出。

特：有大量選票被丟棄，我們正努力查探並將會得出相關數字，這需要一些時間認證，但數量很龐大，遠超11,779票。另一個問題是已逝世的人，有逝者投票，我相信接近有5,000人。他們（特朗普團隊）審視訃告，通過各種方法得出準確數字，至少涉及5,000名選民。

最重要的是，當你將所有問題加起來，有300,000張假選票。他們提及的另一件事發生在富爾頓縣和其他地區，這有可能正確，亦有可能不正確……這件事今天早上才被人提出，就是他們（選舉人員）在燒掉、碎掉選票，並拆除設備，他們正改動（投票系統）Dominion機器上的設備，而這是不合法的。據推測他們碎掉了……我想他們說的是3,000磅中的300磅選票。我們今天才接獲此事的報告，這是一個非常可悲的情况。

但拉芬斯珀格，若你看最低數字，亦比11,779高出很多倍，而且許多數字已通過認證，或將被認證，它們都獲認證。這些數字已經在這裏，已經存在，並大幅超過落敗的差距。

民眾會對準確的點票過程感高興，而非出現動盪的選舉。喬治亞州和其他地方都出現動盪，你並非唯一的，我的意思是，我相信有其他州份亦將很快向我們一方逆轉，舉個例子，我認為在底特律，實際上亦有你的州份一部分、一大部分（面對的問題），我們對此並不確定，所以暫不會提出報告，但我認為底特律有139%的人投了票，這樣並不太好。

在賓夕法尼亞州，其選票數量比投票者多出超過200,000，這處理得不太好，共和黨控制的州立法機關非常想採取行動，並對此極度憤怒。還有其他幾乎同樣糟糕的事，例如密歇根州有大量已逝世的人投票，我想……梅多斯，那大概有1.8萬人，這個數字高得令人難以置信，比你（拉芬斯珀格）的還要高，你的數字在4,000至5,000之間。這些都是靠翻查報章的訃告欄，費力地檢查得出。

稱團隊翻查報章訃告 揪出5000「死人票」

所以，我認為綜合所述，拉芬斯珀格，最關鍵之處……以及臨時選票（即選民到票站投票時，其選民資格出現問題，要解決有關問題後，其選票才會獲點算）……再一次，你明白的，你必須告訴我關於臨時選票的事，有很多人投訴他們無法投票，因為已經「被投票」，這些都是非常好的人。他們都嚇呆了。我不知道你是否稱之為臨時選票，某些州份有許多臨時選票的情况，即有些人因為11月3日到票站時發現已「被投票」，因此獲得臨時選票。

所以就是這樣，我們的得票比要贏得（喬治亞）州必須的票數高出很多倍，我們已贏得該州，而且是輕鬆取得大勝。我們正取得或已有的（數字）大部分已通過認證，遠超我們所需，而且還正在驗證額外的數字。我們亦正收到有關運送選票投遞箱和送遞延誤的照片，在某些個案（投遞箱）遲了3天才送抵，另外還有很多人向我們信誓旦旦看到如此情况。

拉：那個，總統先生，你的問題在於你掌握的數據是錯誤的。我們曾經和國會議員談過，他們都感到驚訝。

不過他們——我想有一位名叫布雷納德先生（指特朗普2016年競選團隊的數據主管及策略師Matt Braynard）的人出席過這些會議並發表數據，他說有死人投票，我相信他說的是有5,000人以上。實際的數字是2人。2人。有2個死了的人投了票。所以那數據是錯的。

特：嗯，克萊塔（指特朗普的律師米歇爾Cleta Mitchell），你會如何回應那個？也許你來告訴我？

米：哦，我會說，州務卿先生，我們的其中一項要求，還有我們說過的是，如果你去看看，去讀一下我們的訴狀，裏面說明了我們記錄了投票人的名字和出生年份，我們還有一些能夠取得的資料。我們曾向你的辦公室索要只有你們擁有的（投票）紀錄，而因此我們說有一大批名字和出生年份都相同的死去了的投票人。

不過我們沒有你們掌握的紀錄。而我們現在花了數周一直正式與非正式地提出的其中一個要求，就是你讓我們取得那些紀錄，那會是必要的——

特：不過，克萊塔，在你作出那要求之前，甚至不把那紀錄包含在內，那就是為什麼我過往鮮少談及那些數字，儘管在其中一個州，我們有大量死人（投票）。所以我不知道——我肯定在喬治亞也有這類情况。我肯定在喬治亞也有這情况。

州務卿：影片遭剪輯脫離上文下理

不過我們領先了那麼多。我們在這些數字上領先了那麼多，甚至超越（人名）的假票，那個知名的騙子。你了解互聯網嗎？你知道網上熱門話題是什麼嗎？「（人名）在哪裏？」因為他們以為她要去坐牢。「（人名）在哪裏？」真瘋狂，真瘋狂。那的確是。（人名）最低得票數是1.8萬，但他們認那大概是5.6萬，但那個（人名）晚上最低得票數是1.8萬，而當所有人都走了，她卻跑回去投假票，她用假票填滿了那些投票箱。我的意思是，我們得承認，布拉德（註：州務卿拉芬斯珀格Brad Raffensperger）。他們在放大的慢動作重播做了那事，對吧？她用假票填滿了投票箱。那些投票箱填滿得彷彿從沒有人見過它們填滿過一樣。

那麼我們有一個形容當人用投票機而非投票箱投假票，但她用投票機投假票。每張選票都要掃描3次，他們展示出：這是第一張票。這是第二次，第三次，下一張票。

我的意思是，看，布拉德。我們有一段新的影帶，我們將會公開它。那將令人震驚。又順道一提，那一次事件，那一次事件要比我們現在討論的1.1萬票要嚴重得多。那是，你懂的，那一次事件是一場災難。而它只是，你知道的，但它是，它是意義重大的，它無可爭辯。再說了，我們掌握了一個你未見過的版本，但它是放大了的。它是放大了的，你可以看見一切。為了某些原因，他們將選票放進投票機3次，每一張選票，而我不知道為什麼。我不知道為何是3次。為什麼不是5次，對吧？說說看。

拉：你說的是那段州立農業球館（State Farm，即喬治亞州最大的點票中心）的影片。我認為極不幸的是，朱利亞尼或是他的支持者，他們將那段影片剪剪切切，令它脫離上文下理。之後那一天，我們請來WSB-TV，我們讓他們播放完整的影片，而你會看見，影片中顯示的情况與他們所呈現的相差極遠，你知道——

特：但那些監票員在哪裏，布拉德？那裏沒有監票員在場。沒有民主黨人或共和黨人。沒有保安人員。

那是深夜時分，很晚，很早的早晨，沒有其他人在房間裏。監票員在哪裏，還有為什麼他們說有一根主水管破裂了，那確實發生了，而且在報章中有報道？他們說他們離開了。他們跑出去了，因為一根主水管破裂了，而那裏沒有主水管。什麼也沒有。沒有水管破裂，沒有主水管破裂了。不過我們是，如果你撇開一切，共和黨的監票員在哪裏，甚至民主黨的監票員在哪裏，因為那裏沒有監票員。

而接着你說，哦，他們離開了他們的點票站，你知道的，如果你看看那段影片，而這影片是，是經過專業的警員和偵探和其他人檢視過，當他們匆匆離開時，所有人都慌忙離開了，因為那根主水管，但所有人都匆忙地離開了。這些人離開了他們的點票站。

當他們回來時，他們沒有去他們的工作崗位，他們去處理那些圍裙，它們裹住了桌子，桌子下面是數以千計的選票，放在一個箱子裏，那不是官方的或被密封了的箱子。然後他們拿了那些選票，他們回到他們的工作崗位，而他們本應該繼續工作。不過他們無法做到，因為那是非法的，因為他們沒有共和黨監票員在場。記着，她的名聲是——她在整個網絡上臭名遠播，布拉德。她臭名遠播。

我告訴你，「（人名）在哪裏」是熱門話題之一……（人名）他們認識她。「（人名）在哪裏？」所以布拉德，那沒有理由可辯解。而我，你懂的，我會假設所有人都是無辜的。不過那是——布拉德，為什麼他們要將選票放進投票機3次呢？你知道的，他們將選票放進去3次。

拉：總統先生，他們沒有做那種事。我們就那件事做過審計，而我們最終證明了他們沒有掃描選票3次。

特：在那凌晨後半段其他所有人在哪裏？所有人在哪裏？共和黨人在哪裏？保安在哪裏？在那兒的人是不是只在所有人離開點票站前的一小陣子裏出現。我們怎可能沒有保安在點票站裏。為什麼他們跑向桌子底下？為什麼他們跑到那裏，就打開圍封並拉出那些選票。我的意思是，布拉德。它們就擺在那裏，我認為放了5小時或近似時間，那些選票。

拉：總統先生，我們會把WSB的（影片）連結傳送給你。

特：我不關心那條連結。我不需要它。布拉德，我有一個好得多的——

米：我來告訴你。我看過那段影片了。完整的影片。阿歷克斯（Alex）也是。我們已看過影片。而那時候我們看見及確認的是，他們叫所有人離開——我們有經宣誓的書面證辭說出那情况。接着他們便開始處理選票。而我們估計，那裏有大約1.8萬張選票。我們不知道。如果你知道……

特：那是1.8萬張選票，但他們每一張選票都用了3次。

米：嗯，我不知道那件事。

特：我確實認為我們已在我們的影片中放大了那一點。

米：我已看過整段影片了。

特：沒有人能夠為那件事提出令人信服的理由，布拉德。沒有人能做到。我是說，看，你得是一個孩子才能想出任何其他理由。那只是一個孩子的想法。

米：你說，州務卿先生，那時候有多少張選票已點算過了？

拉：我們有下令喬治亞州調查局（GBI）……調查那件事。

杰：我們有我們的——我是瑞安‧杰曼尼。事件曝光後，我們已下令我們的執法人員向當時在那裏的所有人問話。GBI有和他們一起調查，還有FBI的探員也在。

特：嗯，他們沒有可能能夠——那麼他們是無能的。他們要不是不誠實，就是無能，好嗎？

米：那麼他們有什麼發現？

指摘州政府空談調查 未分享關鍵紀錄

特：只有兩個答案，不誠實或無能。那真是不可能的。看。那是不可能的。而關於另一件事，我也說過，那是不可能的。我是說，這些事情不可能如此發生的，你知道的，這是不同的人投了票，但他們不再居於喬治亞。那些選票有多少，克萊塔？那也是相當可觀的數字呢。

米：那些遷出了喬治亞後州外登記的選民人數。就這樣他們有了從喬治亞搬走的日期，他們登記了要在州外投票，然後那大約是4,500票，我面前沒有那個確實數字。

特：然後他們回來（喬治亞），然後投票。

米：他們投了票。沒錯。

特：我想那是個大數目。那大約是2萬多人。

杰：我們正在檢視那些說法，而我們了解到的那些數字，就像米切爾女士剛說的，它們並不準確。我們查核過的每一個人都是喬治亞的居民，他們搬到不同的州份，但之後合法地搬回喬治亞。而在許多個案中——

特：有多少人那樣做？他們搬走了，然後他們說：「啊，去死吧，我要搬回去。」你知道那聽起來不是很尋常……你是說，他們搬走了，然後呢，他們太想念喬治亞，令他們想要搬回去？那真瘋狂。

杰：他們數年前已搬回來。那不是正好發生大選前的事情。因此那些數據有問題，並不準確。

特：是嗎，我不知道，我只知道那是經過認證的。他們搬離了喬治亞，而他們投了票。資料沒有說他們搬回來了，克萊塔，對嗎？

米：不是這樣的。不過我的意思是，我們正檢視選民登記。我們重申，如果你有更多的紀錄，我們一直要求取得那些紀錄，但你沒與我們分享任何紀錄。你只是不斷說你已調查過那些指控。

特：克萊塔，那些資料中許多是你不需要的。我的意思時，老實說，他們應該分享這些資料。他們應該分享這些資料，因為你想得到一場誠實可信的選舉。

我在這場選舉中以數以十萬計的選票勝出。我沒理由會輸掉喬治亞，沒有可能。我們以數十萬票勝出。我只是憑小數目推算，如果你將它們加起來，它們會是1.1萬票的許多倍。我以數十萬票贏得了那個州。

你認為他們有沒有可能銷毁了富爾頓縣的選票？因為傳聞是那樣說的。還有那間Dominion帶走了那些投票機。那間Dominion公司確實迅速行動去移除他們的……呃，機器。

你知道任何關於那情况的事情嗎？因為那是違法的，對吧？

杰：我是杰曼尼。我們正在審視你們提到的每一項事情。

特：好。但如果你們有發現，就要說出來，杰曼尼。

杰：……讓我告訴你我們看到什麼。我們看到的，與你描述的完全不同。這些是我們辦公室的調查員，是喬治亞州調查局的調查員，他們在審視，他們都是優秀的。他們看到的（與你們）不同。我們還在審視中，我們會繼續審視所有這些問題。

稱有選票遭非法碎掉

特：你們最好檢查一下選票，因為他們碎掉選票，杰曼尼。我跟你說，杰曼尼，他們碎掉選票，你要很小心去審視，因為那是十分非法。你知道嗎，你或許甚至不相信，因為那真的很差。他們碎掉選票因為他們認為我們最終會去到那兒，因為我們最終去到富爾頓縣。我的意見是「遲到好過沒到」。故事就是這樣。看，我們只需要11,000票，現時所知我們所得的遠多於此。我們會有愈來愈多。你們有臨時選票的嗎，拉芬斯珀格？臨時選票？

拉：州法例容許臨時選票。

特：當然，但你們有嗎？我意思是，有點算它們還是因為它們……你懂的，而擱開？換言之，你們的州有多少臨時選票？

拉：我們遲些會給你數字。

特：因為它們大部分填上特朗普的名字。因為這些是來到後被騙的人，我們有數以千計宣誓證明或想證明要在11月3日投票的人，他們被告知：「對不起，你的票已被投了，你已投票了。」男男女女開始尖叫：「不，我直到11月3日才驕傲地投票。」他們說：「對不起，但你的票已被投」，而你有選票在手。他們離開，並將臨時選票填上特朗普的名字。

送到的那批軍人票又怎樣呢？雖然我贏得大量軍人票，那是100%投給特朗普的。我意思是，100%拜登。你知道此事嗎？大批選票送到來，我相信是去到富爾頓縣，但無故100%給特朗普變成給拜登，就算特朗普贏得大量軍人票，你知道的，很大量。但這些票100%給拜登。你知道此事嗎？很大量選票送到來，全投拜登。有任何人知道嗎？

米：我知道此事，但……

特：好的，米切爾。老實說，我不是問你，米切爾。我在問拉芬斯珀格。你知道我們現在確認的那些軍人票嗎？你知道那些100%投給拜登的軍人票嗎？你知道此事嗎？

杰：我不知道此事，我知道的是，當軍人票送到時，不止是軍人，也包括海外公民。軍人票通常都投給共和黨，而海外公民通常極親民主黨。那是混合的。

特：不，但今次是。對，沒問題。但我得到78%的軍人票。這些選票全是，他們沒有向我說過海外票。或許也有海外票，但我也得到海外人的票，杰曼尼，你知道吧，公平點說。不，選票大批送進來，而那100%投給拜登。那是刑事。你知道，那是刑事。好的。那是另一項刑事，是很多刑事事件的又一項，這裏有很多刑事事件。

噢，我不知道，看，拉芬斯珀格。我要取得……我要找到12,000票，而我擁有的是以倍數計。因此，我贏得此州。然後我們進入下一步，亦即現時進行中的事。你知道，我今早看到你（表態），你說，沒有刑事成分存在。但我認為，這些事都是很危險的事。當你說沒有刑事成分，我認為你這樣說危險。

質疑州務卿排除刑事成分說法

我就是不明白你不想老實地點票，而你都有到現場檢視。我感到驚訝，因為你知道的……我們發現數千張針對我的選票。我真的驚訝，因為做了檢視，但你的做法是，你知道的，重新確認已有的選票，而你知道的，你收到選票，你就只點選在內，而你最終仍找出3,000張有問題選票。那令人有點驚訝，3,000或5,000張，我不知道。始終是很多選票。你應該就簽名檢查過去這些年的紀錄。如果你檢查富爾頓縣，你會發現數以十萬計，因為他們將選票傾倒到當地和隔鄰一個縣。

各位，那麼我們現在怎辦？我只需要11,000票。老友，我需要11,000票，放過我吧。你知道，我們本來就已有很多（票）。或我們可以繼續如此，但這對喬治亞的選民不公平，因為他們將會看到發生什麼事，他們將會看到發生什麽事。我意思是我會以（人名）和其可愛年輕女兒的名義，挑戰你們想的任何人，我可擔保。但（人名）我會，我會挑戰（人名）。我會挑戰任何你們想的人。最少有18,000票，但他們重複用了3次，因此你知道的，是很多選票，而它們全投拜登。還有一件事我們沒說，你們知道（人名），有件事我忘記說，那是最重要的。你們知道她所造的每一票都給了拜登？你們知道，對嗎？你知道嗎，拉芬斯珀格？所有她一大清早經機器處理的選票都投給拜登。你知道嗎，拉芬斯珀格？

杰：那不準確，總統先生？

特：吓？什麼是準確？

杰：我們展示的數據準確。

特：不，關於（人名）。關於大清早，拉芬斯珀格。你知道的，整班人從枱下拿出東西，那女子在哪兒取東西？你知道那些選票投給誰嗎？

杰：不，不特別（知道）。

特：你有檢查嗎？

杰：我們有做較早前向你表達過的做法……

特：不，不，不。你有沒有檢查那些被一名已知政治操作手做手腳的選票？有沒有檢查過那些選票投給誰？

杰：我們有了解過你形容的那個情况。

特：不，它們100%投給拜登，100%。整批選票中沒有一張投給特朗普。拉芬斯珀格，為何你不想去了解？你有什麼問題？我聽聞你的律師很麻煩，但我相信你是一個好律師。你的姓氏很美。

不過，我只好奇你為何不爭取？那無法理解。我們所得的遠超17,779（編按：應為11,779）對嗎？我們遠遠多於那數，如果你計算（人名）（的作弊），我們多於此數5或6倍，如果你將它乘3倍。每張選票都投了給拜登，而你不知道，但現在你知道了。拉芬斯珀格，你說給我聽，我們現在怎麼做？我們贏得選舉，如此被奪走並不公平。這會在多方面帶來重大損失。我認為你會說，你會重新審視它（選舉結果），而你可以重新審視它，但要與那些希望尋找答案的人重新審視，而不是那些不希望尋找答案的人。譬如，我肯定杰曼尼是一個好律師，但他在不清楚情况下，就那些選票發表聲明。他發表聲明時十分確定，但現在我覺得他沒有那麼確定，因為答案是它們（那些選票）全投拜登，單是那（些選票）就足以讓我們大勝。你知道的。

拉：總統先生，你有人提供資料，我們也有。那些資料呈上法庭，然後法庭作出決定。我們要撐我們的數字。我們相信我們的數字正確。

州務卿稱由法庭決定 相信數據正確

特：但你為何這樣說？我不知道。我意思是，我們肯定可以告上法院，但你為何這樣說？首先，他們根本沒有委任一名法官給我們。嘿，拉芬斯珀格，為何你不想調查（人名）？為何你不想說，如果特朗普總統在此事上是對的，那麼他就在喬治亞州勝出，單計那件事，不用檢視所有十萬計失去的選票？你剛說，你堅持己見。我有看到你，你不理一切，「你的數字是對的」。但你的數字不對，它們真的錯，真的錯，拉芬斯珀格。而我知道這次電話對話將石沉大海，除非最終，你知道的。看，最終我贏了，好嗎？因為你們錯得很，你造成的，你對喬治亞人很差。你，你和你的州長之間，他（當時民望）只有21個百分點。我就像傻瓜般支持他，而他當選，但我可以向你說，他是一個災難。

他知道的，我不能想像喬治亞的人是那麼憤怒，我不能想像他會連任，我現在就只能說這麼多。但拉芬斯珀格，你為何不希望找出正確答案，而寧可繼續堅持那些數字正確？那些數字錯得很。

米：州務卿先生，總統先生，有一件事，亞歷克斯可以說說，我們曾說過，而我不知道信息是否傳達到你們的辦公室，但我認為總統所說的和我們一直想說的是，看，法院並沒有理會我們的訴狀，甚至沒有委派法官（來處理申訴）。但喬治亞人和美國人有權知道答案，而你們有一些我們無法得到的數據和紀錄。

你們可以繼續向我們說你們已調查，沒有值得再審視的地方，但我們不知道實情。我們所知的都是你們說給我們聽的。我不明白的是，為何查根究柢不是對所有人而言都是最好。比較數字，你們知道，因為要嘗試能夠取得真相，因為我們無法確定你們向我們說的事是否事實。你說你們有在州立農業球館調查，我沒有收到任何報告，沒有看到任何調查報告。我不知道有（調查）。我在此事參與頗多，但我不知情，而這只是25個範疇之一，正如我和總統所說，我們就連Dominion投票系統的問題也未有深入討論，那不是我們官司的一部分。

特：不，我們沒有方法，但我不想深入那兒。當我們遲些在其他州找到方法，對不起，我們其實不需要，因為我們只欠11,000票，我們不需要它。我個人認為他們像地獄般腐敗，但我們不需要這樣。

我們需要做的只是找出11,000多張票，因此我們毋須那樣做。我不是要打算搖撼全世界，我們輕鬆贏得喬治亞，我們以數以十萬計票數勝出，但如果你要簡單，簡單數字，我們贏得非常非常輕鬆。在紀錄上，我們不是要給Dominion「過骨」，我們只是無需要，因為我們有很多其他票，我們毋須繼續證明。

希：總統先生和米切爾，我是希爾伯特，讓我插一下嘴。杰曼尼，我想提一下，總統提到4個範疇內有24,149票是被非法點算，那足以改變選舉結果，或令結果受質疑。我們希望和你們坐下討論，就大家都同意的目標討論，甚至就像這次電話通話般，目標就只是處理早前談及的那些選票。如果你們能夠指出我們的數字不準確，沒問題，但我們相信它們是準確的。我們有3至4名專家在檢視這些數字。

特：註冊會計師檢視它們。

希：對，而且這些（數字）只是根據美國郵政的和你們州務卿本身的數據。因此，我們懇求的是，坐下討論折衷解決方案，並真正地檢視登記選民的身分資料和登記情况。而如果你們能說服我們24,149這數字不準確，沒問題，但我們傾向相信這明顯多於11,779的數字。那足以完全改變選舉結果。你有什麼回應，杰曼尼先生？

杰：我很樂意與我們的律師商討，並作出安排。你們那個數字不準確，我認為我們能夠透過我們檢視過的數字，向你們展示為何不（準確）。因此，如果有用的話，我樂意與我的律師商討，並與你們作出安排。

特：好，讓我問你，希爾伯特，你認為那是準確的數字，那是根據州務卿部門給你的資訊，對嗎？

希：對，那資訊是最基本、最保守的數據，是根據美國郵政和州務卿辦公室的公開數據得出。我們並沒有州務卿的內部數據，但我們問了6次，我曾數次去信（這裏聽不清楚）索取資料，但每次都被拒絕。有理由相信，如果不拿出資料，就是有隱瞞，那是問題所在。

杰：先生，那不是事實。有些（資料）大家有權得到，有些則根據法例不可以公開。

特： 你必須（公開）呀。根據法例，你們不可以交出有問題的選舉結果，明白嗎？你們不可以這樣做，但你們做了。這是有問題的選舉結果。老實說，應該速戰速決。你們明天就應該跟我們見面，因為你們即將舉行重大選舉，而由於你們對總統所做的事——你們知道，喬治亞人知道這是騙局——和因為你們對總統做的事，很多人都不會出來投票，而很多共和黨人會「負面投票」，因為他們憎恨你們對總統做的事。明白嗎？他們憎恨它。如果錯誤在選前及時糾正，你們將會受尊重，備受尊重，而他們也會出來投票。你們周二會有一場大選舉，而我認為明天見面並處理好這些數字，是真的很重要。因為我知道，拉芬斯珀格，如果你們認為我們正確，我認為你會這樣說，而我不會怪罪任何人。我只會說，你知道的，根據新點算和重新檢視選舉結果，我們贏了選舉。你知道嗎？那很簡單。我們贏了選舉。正如多個州的州長和（你們）附近的州說，你不可能輸掉喬治亞。正如喬治亞的政客所說，你不可能輸掉喬治亞。沒有人。所有人都知道我以數以十萬計的選票勝出。然而，我可以向你們說，如果你們不快速糾正事情，那將會對周二造成大衝擊。

暗示將衝擊喬治亞州參院議席決選

梅：總統先生，這是梅多斯。看來我們雙方同意檢視那些範疇，而我假設大家可以在未來24至48小時內做到，然後達成共識，如此大家就可以看看那兩個指控，並確保我們取得州務卿的數據去驗證指控是否成立。對嗎？

杰：不，那並非如我所述。我樂意讓我的律師與希爾伯特和他一方的律師坐下並向他解釋說，根據我們到目前為止所知，這是錯的，這是錯的，這是錯的，這是錯的，這是錯的。

梅：那麼，杰曼尼，你說的是，讓我確認.....你說的是你真的不想交出資料。你只是想重申興訟是錯誤？

杰：我不認為我們能夠交出受法律保護的資料，但我們可以和他們坐下來說……

特：但你們獲准舉行一場假選舉？你們獲准舉行一場假選舉，對嗎？

杰：不是，先生。

特：你們何時計算簽名？何時就富爾頓縣的簽名進行查證？那是你們說會去做的，現在突然說不做。你們何時會做？

杰：我們會做，已宣布了……

希：在個人資料和私隱問題上，州務卿是否可能讓旗下律師轉歸總統，因此我們可以取得資料和私人資料而你又不會干犯法律？

特：我不想知道那些人是誰。你們可以很保密地做。你們可以簽署保密協議，沒問題的。我不要知道名字。在這個我們正討論的問題上，我們所得到的所有資料都是來自州務卿。

梅：對。讓我建議杰曼尼和希爾伯特在我們掛線後能夠商討一個計劃去處理……那些我們可以檢視的數據。例如，州務卿先生，你說只有兩名去世者投了票，我可以肯定不止此數。或許你的調查顯示如此，但我可以肯定不止此數。與此同時，我認為我們向前行，盡快行動和解決問題，是很重要的。希望我們能夠在掛線後向前行，大家同意你們兩人立即商討。

特：為何我的律師不向你展示如何取得資料？那會顯示是州務卿。你不用處理名字。我們不要名字。我們不關心（名字）。但我們的資料來自你那兒。而（民主黨黑人女新星，被視為民主黨重奪喬治亞州的功臣）艾布拉姆斯（Stacey Abrams）正取笑你們。她會周圍說這些人比石頭還愚笨。我跟你說，她為這個黨所做的事令人難以置信。我與她較量過一次， 那是一個名叫肯普（Brian Kemp）的人，而我擊敗了他（艾布拉姆斯在2018年競逐喬治亞州州長，其共和黨對手是州務卿肯普）。如果我沒有參與，肯普不可能贏，無論是初選還是州長選舉。他像死了般，猶如門釘，他從沒想過兩場選舉都有機會。我是多麼的笨，但世事就是如此。我希望你們律師們，或許與杰曼尼見面，最好明天，因為我認為我們應該在選舉前達成解決方案，否則你會令民眾放棄投票。他們不想投票。他們憎恨州，憎恨州長，憎恨州務卿。我現在向你說，唯一喜歡你的人是從不投票給你的人。你知道的，拉芬斯珀格，對嗎？他們喜歡你，你知道的，他們喜歡你。他們不能相信他們發現的事。他們希望有更多像你的人。所以，看，你們明天能夠聚一聚嗎？拉芬斯珀格，我們只要真相，就是那麼簡單。如果真相公開，所有人看來都會很好。無問題的。要些時間，但請讓真相曝光。而真正的真相是，我以40萬票之差勝出，最少。那是真正的真相。但我們不需要40萬票，我們只要少於2000票（編按：應是12000票）。你們明天能見面嗎，杰曼尼？

杰：我會與今次代表我們的律師克里斯研究，看看他何時能與希爾伯特接洽。

拉：梅多斯先生，杰曼尼會與這次通話中的其他律師保持聯絡。謝謝特朗普總統的時間。

特：好的，謝謝拉芬斯珀格，謝謝杰曼尼。謝謝，謝謝所有人。十分感謝。再見。

（特朗普「電話門」）