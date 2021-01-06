英媒：拜登就職日 特朗普疑外遊避席

傳飛蘇格蘭 施雅晴：禁非必要入境

蘇格蘭首席部長施雅晴昨日回應傳媒提問時稱，不清楚特朗普的外遊計劃，但強調在當地處於封城令之際，只有提供必要目的才會獲批進出蘇格蘭，「前來打高爾夫球並非我眼中的必要目的」。

蘇格蘭《星期日郵報》周日（3日）報道， 位於蘇格蘭格拉斯哥帕斯特維克機場接獲通知，在拜登就職典禮前一日（19日）將有一架美軍波音757客機飛抵，特朗普偶爾會使用該客機。特朗普家族企業在蘇格蘭經營端布里高爾夫度假村，報道又引述消息稱，美軍偵察機去年11月曾在端布里上空盤旋，消息人士稱這通常是特朗普將在某地逗留長時間的迹象。

美國全國廣播公司（NBC）記者迪拉尼安（Ken Dilanian）早前在Twitter撰文，稱特朗普勢打破慣例拒絕參與拜登的就職典禮，甚至在典禮當日宣布參選下屆總統，「無論如何，他都不會參加拜登的就職禮，也不打算邀請拜登到白宮，甚至沒打算致電拜登」。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）回應英美傳媒查詢時說：「當特朗普總統宣布其1月20日行程時，他就會讓你們知道。」

（星期日郵報/獨立報）