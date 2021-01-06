國會確認大選結果前 親特朗普右翼領袖被捕

擬華府外大示威 身藏彈匣

華府警方發言人斯特恩貝克（Dustin Sternbeck）表示，塔里奥所乘汽車抵達華盛頓市不久就被警方逮捕。《華盛頓郵報》報道，36歲的塔里奥涉嫌上月12日焚燒從一間歷史悠久的黑人教堂取得的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）橫幅。塔里奥承認燒旗，並稱願就損毁教堂財產賠償，若被起訴會自首，但不會承認犯下仇恨罪。

塔里奥被捕時身上藏有兩個大容量彈匣，因此除了被控損害公物外，將被加控罪名。華府法例禁止在抗議活動1000呎範圍內攜帶槍械，聯邦法例也禁止在國會大樓、自由廣場等聯邦土地上攜槍。

警嚴防衝突 300國民警衛軍助陣

對於大批特朗普支持者計劃於周三國會確認大選結果當天在華盛頓大示威，華府警方嚴陣以待，除了市區大規模管制外，市長也呼籲民眾今明兩日避免進入市中心或與示威者接觸。華府亦已請求動用超過300名國民警衛軍協助維持治安。

（綜合報道）