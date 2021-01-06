白宮18次致電州務卿 施壓求翻盤 參院爭奪戰喬治亞定勝負 特朗普「電話門」左右選情

CNN引述兩名知情人士報道，特朗普曾多次敦促其下屬，讓他與拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）及其他喬治亞州官員通電話，稱已努力了數星期。拉芬斯珀格周一受訪表示，上周六是他首次就有關選舉問題與特朗普通電話，當中大部分時間是特朗普在說話，自己主要聆聽，「但我的確想表達我的觀點，他（特朗普）取得的數據明顯是錯誤的……他說許多死人投了票，我們只發現了兩宗」。

民主黨人促FBI刑事調查特朗普

對於特朗普涉干預選舉結果，拉芬斯珀格稱，總統可能面臨富爾頓縣（Fulton County）檢察官的刑事調查。民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）和賴斯（Kathleen Rice）周一亦要求聯邦調查局長（FBI）克里斯托弗·雷（Christopher Wray）立即對特朗普展開刑事調查。

喬治亞州務卿辦公室的投票系統執行經理斯特林（Gabriel Sterling）周一召開記者會反駁特朗普的選舉舞弊指控，批評其指控破壞喬治亞州居民對選舉制度的信心。他強調去年大選每張選票均已被點算，特朗普的指控是錯的，呼籲民眾周二就該州參議院議席決選投票，「不要壓制自己的選票，不要讓任何人偷走你的選票」。

選舉官籲選民勿理舞弊陰謀論

特朗普和候任總統拜登周一均到喬治亞州，各自為其黨的候選人拉票。特朗普到多爾頓（Dalton）拉票時形容喬治亞州的決選，是對抗民主黨的「最後一道防線」，堅稱不要讓民主黨奪走參議院和白宮。

縱使有共和黨人擔憂，特朗普上周的通話會對周二的選情不利，但競逐該州其中一個參議院議席的共和黨參議員珀杜（David Perdue）仍力挺特朗普，他周一指控同屬共和黨的拉芬斯珀格錄下該私人對話，且向傳媒泄露的做法「令人作嘔」。《華盛頓郵報》周日公開上周六的錄音。拉芬斯珀格周一稱，他在家中與特朗普通電話，不知道對話被錄音。

共和黨候選人斥泄密 州務卿否認

喬治亞州周二的選舉至關重要。若民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）和沃諾克（Raphael Warnock）雙雙擊敗共和黨的對手，民主黨在參議院的議席將與共和黨同為50席，候任副總統賀錦麗可用議長身分投下關鍵一票。如此一來，民主黨可控制參眾兩院，有利拜登施政。

（CNN/Politico/BBC）