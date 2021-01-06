沙特停封鎖 卡塔爾斷交危機告終

2017年6月，沙特、阿聯酋、巴林和埃及（非海灣國）以卡塔爾支持恐怖主義等為由，宣布中止跟卡塔爾的外交、貿易和旅遊聯繫，多哈政府否認指控，稱杯葛旨在限制其主權。涉及的海灣王室皆為駐有美軍的美國盟友，令華府立場頓顯尷尬。此後美國及海灣王室一員科威特多番調解爭端未果，直至最近終有突破。

卡塔爾君主赴沙特簽協議

在科威特公布消息後，塔米姆昨日透過辦公室確認，將出席在沙特西北部綠州小鎮歐拉舉行的海合會峰會，是斷交危機以來首次。巴林將由王儲而非國王出席，阿聯酋的代表團則由副總統兼迪拜統治者穆罕默德出席。非海合會成員的埃及這次也會派外長赴會。

華府稱庫什納有份斡旋 同赴會

美國官員亦確認解封消息，稱阿聯酋、巴林和埃及跟隨解封多哈「是我們的預期（狀况）」，並指有份外交斡旋的總統特朗普女婿兼高級顧問庫什納，將出席周二舉行、正式解除封鎖的協議簽署儀式。這是特朗普政府任內處理中東外交的又一成績，阿聯酋和巴林等阿拉伯國家去年先後在華府斡旋下跟以色列建交。

（路透社/法新社）