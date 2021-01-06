專家：南非變種新冠對疫苗抵抗力強

指現有疫苗或需調整

在南非帶領牛津-阿斯利康新冠疫苗臨牀測試的專家馬德希（Shabir Madhi）指出，南非自疫情爆發以來發現逾13種變種，但最新的變種是迄今最令人憂慮的一種，「理論上有理由擔心」肆虐南非的變種新冠病毒對現有的新冠疫苗有較強抵抗力，同時由於變種病毒已傳播至其他地區，令全球接種有效疫苗的需要更為迫切，而不僅限於富裕國家。

他指出，目前南非已就變種病毒展開全面調查，雖然有關變異不大可能令現有疫苗失效，但可能令其效果減弱。他又稱目前在南非接受疫苗測試者正好遇上變種病毒流行實屬幸運，有助了解疫苗對變種病毒效用，結果料在本月底出爐。該款疫苗在南非已招請2100人測試接種。

牛津疫苗專家稱可年內修改

英國衛生大臣夏國賢同日接受英國廣播公司（BBC）訪問時，亦直言對南非變種新冠病毒「極為憂慮」，甚至比英國的變種新冠病毒帶來「更大問題」。參與牛津-阿斯利康新冠疫苗研發的牛津大學免疫系教授貝爾（John Bell）指出，現有新冠疫苗能否對南非的變種新冠病毒生效是「大問號」，雖然相信變種不大可能令疫苗失效，但可能需要修改疫苗以達到更佳保護效果，料在一年內可完成。

初步研究顯示，南非變種新冠病毒其中一處變異可能令病毒能避免抗體攻擊，此變種亦似乎較英國的變種具更強傳播力；南非政府否認，強調未有確實證據。南非當局計劃2月起展開疫苗接種計劃，期望年底前為三分之二國民接種。（BBC/CNBC/CBC）

（抗疫新階段）