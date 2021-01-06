確診屢見新高 英揆急轉軚封城6周 英格蘭推居家令 專家倡升至第5級警戒

英國首相約翰遜周一晚在全國電視講話中宣布，英格蘭將於今日（6日）再次封城，直至2月中旬，以遏止疫情。區內所有非必要店舖都要關閉，餐廳只能提供外賣，所有中小學關閉，改為網上教學，大學課程亦然。民眾除非購買必需品、運動、就醫等原因，否則不可離家，無法在家工作者則可外出工作。精英運動員可繼續訓練及比賽，英超等聯賽可閉門舉行。由於學校無法上課，今年夏天的中學會考（GCSE）和高中會考（A-level）取消，政府將宣布替代方案。

稱疫苗接種加快 料2月疫情好轉

約翰遜在電視講話中形容目前處於「關鍵時刻」，指變種病毒的傳播率極高，令人沮喪和震驚，科學家認為變種變毒的傳染率比舊病毒高出50％至70％，醫院面臨疫情爆發以來最大壓力，若不及時採取措施，後果將不堪設想。這是英格蘭地區第三度封城。首次封城是去年3月，同年6月才逐步解封措施，第二次在去年11月，封城約一個月。約翰遜表示，與上次封城情况略為不同，目前英國展開史上規模最大的疫苗接種計劃，隨着英國批准了牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗緊急使用，接種步伐逐漸加快，他認為疫情到2月中旬將會好轉，因為屆時四大優先接種的群體已接種第一劑疫苗，包括年長者、身體狀况脆弱人士及醫護人員等。

周二單日增逾6萬宗

英國周一新增5.8萬宗確診，周二數字更達60,916宗，錄單日新高。英國國會下議院周三召開會議，料討論抗疫措施。首相府發言人表示，變種新型冠狀病毒在全國蔓延，導致確診急增，約翰遜非常清楚，現時須採取進一步措施以遏制病例上升，保護醫療系統。

各地收緊措施 蘇格蘭同推居家令

由於疫情持續惡化，政府的醫療專家建議英格蘭地區的防疫級別調升至最高的第5級，這代表若不採取任何措施，醫療系統將在21天內超出負荷。英格蘭約三分之二的地區周一已處於第4級別（見圖表）。除英格蘭外，英國各地陸續收緊防疫措施，蘇格蘭首席部長施雅晴周一宣布實施居家令，所有學校關閉至2月，學生遙距上課，宗教活動場所亦關閉，婚禮和喪禮等儀式除外，婚禮上限5人，喪禮上限20人。威爾斯上月28日已進入第4級管控措施，學校停課至本月18日，視乎情况判斷是否延長安排。北愛爾蘭上月26日亦已實施封城令。

（BBC/獨立報/衛報）

（抗疫新階段）