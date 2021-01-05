澳洲華商被指危害國安 面臨驅逐

【明報專訊】澳洲廣播公司（ABC）昨（4日）報道，澳洲政府經調查，評估一名中國人民解放軍出身的華商藉政治捐款等方式危害澳洲國家安全，拒絕其永久居留申請，甚至可能驅逐他出境。澳洲工黨黨魁促莫里森政府調查執政自由黨跟該可疑捐款人的瓜葛。
報道稱，52歲墨爾本華商劉輝峰（Huifeng Liu，音譯，小圖）曾為中國軍人，早於2014年已居於澳洲。ABC引述消息人士稱，澳洲安全情報組織（ASIO）從2016年開始調查劉輝峰。當局基於劉輝峰涉及國家安全風險，2020年9月拒絕他取得永久居留權。劉輝峰現正循司法程序爭取避免遭驅逐出境。
劉輝峰向ABC表示，相信ASIO評估他對國家安全構成風險的理由，主要是他擔任當地華人社區互助組織「澳洲緊急互援協會」（AEAAI）的會長。ABC取得密件顯示，AEAAI接受中國駐墨爾本領事館指示，提供涉及中國公民且需要領館援助的「安全風險」事件資料。
劉輝峰亦是執政自由黨捐款人。據自由黨公開的財政紀錄，他在2016年7月澳洲大選前捐了兩萬澳元（約12萬港元）。他還通過與澳洲助理財政部長蘇卡爾（Michael Sukkar）和生於香港的後座議員廖蟬娥（Gladys Liu）的關係，得以接觸內閣官員、國會議員和商界領袖。廖蟬娥否認接受過劉的捐款。蘇卡爾發言人稱，近兩年沒有接觸過劉。