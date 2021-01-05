澳洲華商被指危害國安 面臨驅逐

報道稱，52歲墨爾本華商劉輝峰（Huifeng Liu，音譯，小圖）曾為中國軍人，早於2014年已居於澳洲。ABC引述消息人士稱，澳洲安全情報組織（ASIO）從2016年開始調查劉輝峰。當局基於劉輝峰涉及國家安全風險，2020年9月拒絕他取得永久居留權。劉輝峰現正循司法程序爭取避免遭驅逐出境。

劉輝峰向ABC表示，相信ASIO評估他對國家安全構成風險的理由，主要是他擔任當地華人社區互助組織「澳洲緊急互援協會」（AEAAI）的會長。ABC取得密件顯示，AEAAI接受中國駐墨爾本領事館指示，提供涉及中國公民且需要領館援助的「安全風險」事件資料。

劉輝峰亦是執政自由黨捐款人。據自由黨公開的財政紀錄，他在2016年7月澳洲大選前捐了兩萬澳元（約12萬港元）。他還通過與澳洲助理財政部長蘇卡爾（Michael Sukkar）和生於香港的後座議員廖蟬娥（Gladys Liu）的關係，得以接觸內閣官員、國會議員和商界領袖。廖蟬娥否認接受過劉的捐款。蘇卡爾發言人稱，近兩年沒有接觸過劉。

（澳洲廣播公司）