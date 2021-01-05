英法官拒引渡阿桑奇赴美 指自殺風險高難防 美勢上訴再掀司法戰

墨西哥：已準備好予政治庇護

現年49歲的阿桑奇被美國當局控告18項罪名，包括合謀入侵政府電腦、公開大批軍事機密紀錄和外交電報而違反保密法，倘罪成最高可判囚175年。阿桑奇的律師指出，有關檢控有政治動機。倫敦中央刑事法院地區法官巴萊塞（Vanessa Baraitser）幾乎不認同阿桑奇律師團隊的所有論點，稱沒足夠證據顯示美國檢察官受到總統特朗普的壓力，她又指阿桑奇的行為超越新聞調查範疇。

然而巴萊塞表示不同意將阿桑奇引渡往美國，稱阿桑奇若在美國被拘留，被診斷有抑鬱及持續有自殺念頭的他自殺風險很高。她反駁美方稱會阻止阿桑奇自殘的說法，稱涉販賣少女當性奴等罪行的美國富商愛潑斯坦亦在被美國當局監管下，於拘留期間自殺。

官指行為越新聞調查範疇

阿桑奇昨日在庭上聽取判決時擦了擦額頭，其未婚妻莫里斯（Stella Moris）落淚。周一較早時已聚集在法院外的阿桑奇支持者有人歡呼，並大叫「釋放阿桑奇」。

維基解密在2010年公開影片，顯示2007年美軍在伊拉克巴格達殺死多人，包括兩名路透社記者，其後再公開大批機密文件和外交電報，成為美國政府眼中釘。2010年，瑞典因阿桑奇涉及性侵罪行通緝他，並尋求把他從英國引渡到瑞典。阿桑奇於2012年匿入厄瓜多爾駐倫敦大使館尋求政治庇護，直至2019年4月11日被厄瓜多爾撤銷政治庇護後，遭英國警方拘捕，美國亦對他提出起訴。在匿藏大使館7年期間，阿桑奇與律師莫里斯交往，後者為他誕下兩名兒子。

外界對阿桑奇的看法兩極，美國檢察官和部分西方國安官員視他為不顧後果且危險的國家敵人，指其行為令被披露名字的特工生命受威脅。惟阿桑奇的支持者認為他是反建制英雄及受迫害，認為對他的起訴是攻擊新聞和言論自由。

（綜合報道）