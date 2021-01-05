美擬疫苗注射劑量減半 使接種者倍增

斯拉維周日受訪稱，官員正跟莫德納、食品及藥物管理局（FDA）商討，把原該給予18歲至55歲人士注射的兩劑疫苗，各減一半劑量，可令接種人數增加一倍。他說，把莫德納疫苗減半是「基於事實和數據的較為負責做法」，劑量雖然減半仍可產生與全劑量相同的免疫反應。莫德納與FDA周日未有回應。

聯邦官員表示，美國需要全國八成人口接種疫苗，以達至「群體免疫」效果。惟目前接種速度遠不及預期，原定2020年底約2000萬人完成兩劑接種，如今僅逾400萬。

特朗普斥「誇大死亡人數」 福奇：真實數字

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，美國新冠病毒死亡人數周日累計超過35萬人，美國疾病控制及預防中心（CDC）數據亦顯示，美國累計逾34.9萬人染疫亡，逾2034萬宗確診。總統特朗普周日在Twitter抨擊CDC使用比別國「可笑的確定方法」，「誇大」新冠病毒確診及死亡人數。美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）反駁特朗普說法，強調死亡人數是真實數字，國內家很多地方的醫院病牀不夠用，醫護人員已筋疲力竭且人手短缺。

（路透社/Politico/CNN）

（抗疫新階段）