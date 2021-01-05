參院「關鍵兩席」決選 民主黨兩將民調領先

民主黨有望掌參院助拜登施政

由於喬治亞州沒有參選員候選人在去年11月大選中得票超過50%，因此需再舉行選舉。33歲紀錄片製片人、民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）與71歲喬治亞州共和黨參議員珀杜（David Perdue）競逐其中一個議席，另一席位由51歲非裔牧師、民主黨候選人沃諾克（Raphael Warnock）挑戰50歲喬治亞州共和黨參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）。據CNN平均民調顯示，奧索夫以49%支持度領先48%的珀杜，沃諾克則以50%支持度領先48%的萊夫勒，但均在誤差範圍內。若共和黨能拿下其中一席就能續掌參議院，若民主黨全取兩席，兩黨就會分別在參院同獲50席，候任副總統賀錦麗將可投下關鍵一票，意味民主黨可奪走參院控制權，助拜登全面執政。

喬治亞州700萬登記選民中，現已有破紀錄的逾300萬人提前投票，其中三分之一來自非裔選民，較去年11月選舉的27%還要高。黑人選民傳統上多傾向支持民主黨。不過佛羅理達大學政治學系教授麥克唐納（Michael McDonald）稱，雖然目前非裔選民投票率看來很高，但暫仍無法預測最終結果，因為共和黨選民較傾向選舉日投票。路透社亦指出，拜登去年在喬治亞取勝，部分原因在於反特朗普的共和黨人和獨立選民投向拜登，但在今次參院重選他們可能重回共和黨懷抱。據廣告追蹤公司AdImpact，兩黨在喬治亞州決選中投入高達4.9億美元資金用於廣告開支。

由於點算郵寄投票需時，若周二選舉結果接近，最終結果可能在幾天後才能確認，一旦出現司法戰，可能會進一步延長選舉過程。在11月大選中，喬治亞州經過兩輪重點選票，最終到12月才確認拜登勝出。

（路透社/CNN/法新社）