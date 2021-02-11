特朗普威脅州政府找選票錄音曝光 稱只要11,780票即可勝出喬治亞州

報道稱，特朗普當日在白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的安排下，致電同屬共和黨、負責喬治亞州選舉事宜的州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger），當時還有拉氏的首席律師杰曼尼（Ryan Germany）。在長達1小時的對話中，特朗普多次強調自己在喬治亞州大勝。他聲稱有25萬至30萬張選票離奇地出現，又稱會發現最少數以十萬計假簽名。

指州務卿知情不報面臨刑責

拉芬斯珀格回應稱特朗普的問題在於「那些數據是錯的」，他和杰曼尼亦在對話中幾乎對所有指控都逐一反駁。特朗普則諷刺對方幼稚才會這樣想。特朗普威脅拉芬斯珀格若不遵照他的要求，將會面臨刑事後果。他說：「你們會比作弊的人『更非法』，因為你們知情不報。這是刑事罪，你們不可讓這發生。這對你和你的律師杰曼尼都是很大的風險。」

根據去年11月點票結果，拜登在喬治亞州的得票比特朗普多11,779票而勝選。特朗普說，他「只是想找到11,780票，比所應得的多1票」。他還將事件與周二舉行、對參議院控制權有決定性影響的喬治亞州參議院議席選舉扯上關係，警告他們的行為可能會影響共和黨與人的投票意向，必須在選前「及時糾正錯誤」。

賀錦麗：公然濫權 律師：或違選舉法

錄音曝光後引起政界嘩然。候任總統拜登陣營的資深顧問鮑爾（Bob Bauer）說：「我們現在有無可辯駁的證據，證明總統施壓，威脅自家黨內的官員讓他撤銷一州合法、認證的票數統計，並且揑造另一個結果代替。」候任副總統賀錦麗說，特朗普的做法公然濫用美國總統權力。連共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）都形容事件「實在令人震驚」，但其他共和黨人大多沉默。《紐約時報》將特朗普今次的做法等同他2019年要求烏克蘭總統澤連斯基調查拜登父子一樣，藉着總統地位施壓。

刑事辯護律師洛克（Ryan C. Locke）亦說，特朗普要求州務卿「找尋選票」，可能已違反了喬治亞州有關參與選舉舞弊和勒索的法例，當局足以展開調查。不過，他相信檢察官不會在特朗普任期尾聲時對他採取法律行動。

特朗普國會盟友擬周三拒認證拜登勝選

根據選舉人團投票結果，拜登以306比232張選舉人票勝選，即使特朗普贏回喬治亞州全部16張選舉人票，都不足以改變大局。不過，特朗普一些在國會的盟友表示，他們打算在周三（6日）國會確認選舉人票時，拒絕承認拜登勝選的結果。4名共和黨參議員周日加入一份跨黨派聲明，呼籲國會認證拜登勝出，稱「選民已經表態」，再企圖質疑選舉結果只會破壞美國人民對早已確定選舉結果的信心。新聞網站Axios引述一名特朗普顧問稱，特朗普知道周三「一切將完結」，時間無多。

另外，全部10名在生的美國前國防部長罕有發表聯署信，稱質疑結果的時機已過，籲特朗普認輸，並且不要將軍方拖入選舉爭拗和政權移交之中。

（紐約時報/華盛頓郵報/法新社/CNN）