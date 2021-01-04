分析：洛杉磯縣天災風險全美最高

全國風險指數考慮地震、颶風、龍捲風、洪澇、乾旱、山火、海嘯、火山噴發、熱浪、冰暴、雪崩、山泥傾瀉等天災風險，評估美國各縣安危並排序，以制定緊急行動計劃和資源分配等，日後還可能納入氣候變化對洪水的影響。FEMA評估顯示，洛杉磯縣受熱浪、乾旱和野火災害，還有地震可能，屬美國最高危的縣。首都華盛頓特區近郊勞登縣為全國大縣之中最低風險地帶。其他低危地區還有華府鄰近3縣、波士頓、長島等。

惟榜上有些地方的危險卻較少人留意到。如指紐約州兩個縣、費城、新澤西哈德遜縣等地遭遇龍捲風的威脅，原來甚於素稱「龍捲風走廊」的俄克拉荷馬州和堪薩斯州。

FEMA官員解釋，他們的風險計算除了天災發生的頻率，還有破壞所造成的建築物與人命損失，以及區內重建復興的能力。縱然龍捲風吹襲俄克拉荷馬的機率是紐約市的兩倍，但因紐約的人口和資產總值是前者20倍，一旦受災造成的破壞要嚴重得多。

（衛報）