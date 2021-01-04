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也門‧悼遇難記者

【明報專訊】也門南部亞丁國際機場上周三發生針對新政府內閣成員襲擊，造成最少26人死亡，包括1名記者。上周六於也門城市塔伊茲（Taez），有記者及悼念者出席該名遇害記者的喪禮時手持標語。

（法新社）

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