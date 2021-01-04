「真愛爾蘭共和軍」前領袖麥凱維特病故

涉奧馬爆炸案 29死數百傷

真愛爾蘭共和軍以統一愛爾蘭為目標，因不同意英國、愛爾蘭及北愛爾蘭政府1990年代末就北愛地位等問題展開和談，1997年從決定暫時停火的臨時愛爾蘭共和軍（PIRA）分裂出來。該組織涉及北愛爾蘭、倫敦和伯明翰等地的炸彈襲擊，麥凱維特夫婦是骨幹成員，其妻是在囚時爭取「政治犯」待遇、1981年絕食死亡的愛爾蘭共和軍成員桑茲（Bobby Sands）的姊妹。

1998年8月15日，真愛爾蘭共和軍在北愛爾蘭奧馬（Omagh）市中心用500磅炸彈施襲，釀29人身亡，包括一名懷有雙胞胎的孕婦，另約兩三百人受傷，但從未有人因該案被定罪。至2009年，受害人家屬循民事訴訟究責，法院裁定麥凱維特等4名真愛爾蘭共和軍成員對事件負有法律責任，須向12名受害者家屬合共賠償160萬英鎊。

麥凱維特因指揮恐怖主義和身為非法組織成員，2003年8月被定罪判囚20年，2016年刑滿出獄。他從未依法庭判決賠償「奧馬爆炸案」受害人，也始終拒認涉案，更曾入稟歐洲人權法院，稱有關民事訴訟不公，惟被駁回。2019年他因拒付賠償，被高等法院裁定破產。「奧馬爆炸案」一名死者的丈夫聞麥凱維特死訊，表示希望他「在地獄快樂」。

（衛報）