共和黨議員聯手 謀推翻大選結果

極右「驕傲男孩」發起黑衣示威

美國各州選舉人去年12月14日投票，正式選出民主黨人拜登為下任美國總統。特朗普團隊至今仍未承認敗選，堅稱大選存在舞弊，部分共和黨人支持這說法。克魯茲的辦公室稱，暫未知哪些州份要審計投票結果。此前密蘇里州共和黨參議員霍利成為首名宣布反對認證選舉結果的共和黨參議員。CNN報道，兩名共和黨眾議員透露最少140名共和黨眾議員將會投票反對認證拜登勝選。

周三的兩院聯席會議會由副總統彭斯主持，與會議員可就選舉人投票結果提出反對，但要推翻結果必須分別在兩院表決中獲簡單多數票支持。分析認為，克魯茲等人即使提出反對亦難以同時在兩院通過，料不會改變拜登勝選的結果。極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）號召周三在華盛頓參與黑衣集會抗議。當天預計還有最少4個親特朗普的組織會舉行示威。

曾為3名共和黨籍總統撰寫講辭、保守派美國智庫組織道德與公共政策中心副主席韋納（Peter Wehner）認為，克魯茲等議員的行為是令人不安的迹象。韋納說：「這是反民主、有害的，並在共和黨內擴散。這不僅是特朗普時代的終結，亦是後特朗普時代的開端。」他指出，事件顯示這些人在特朗普卸任後仍認為自己是特朗普的追隨者，成為「特朗普狂熱」的一部分。

學者：特朗普卸任影響猶在

另外，美國的疫下派錢紓困方案在兩院先後受阻。共和黨參議院領袖麥康奈爾和眾議院議長佩洛西的住所都分別遭人破壞，其中佩洛西位於加州三藩市的住所上周五（1日）被人塗鴉，又有人淋假血和留下一個豬頭。麥康奈爾於肯塔基州路易斯維爾的住所上周六（2日）亦被人寫上「我的錢在哪」等字眼。

（衛報/中央社/CNN/BBC）