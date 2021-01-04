美暗殺伊朗指揮官周年 局勢惹關注

【明報專訊】昨（3日）為伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）被美軍用無人機殺死1周年，伊朗革命衛隊司令薩拉米上周六（2日）跟革命衛隊海軍指揮官視察軍隊時，表明會對敵人針對伊朗的任何行動，採取相應、果斷和強硬行動。
美伊兩國關係在蘇萊曼尼被殺一周年前再度緊張，例如美軍上周三（上月30日）派出兩架B-52轟炸機飛過中東地區、美國總統特朗普在上月20日美國駐伊拉克巴格達大使館受火箭攻擊後指摘伊朗、伊朗外長扎里夫上周四批評特朗普在找開戰藉口等。
美國國防部上周四（上月31日）下令部署在中東及非洲的「尼米茲」號航母打擊群返國。《紐約時報》引述高級國防部官員稱，署理防長米勒評估在蘇萊曼尼被殺周年之前調走航母，可消除伊朗強硬派眼中的挑釁部署，免成為對方合理化針對美國軍事目標發動攻擊的藉口。
有專家分析這是特朗普去年11月辭退防長埃斯珀及他數名高級助手，由署理防長米勒和數名特朗普支持者接任後，決策欠經驗和混亂的另一個例子。前國防部中東政策副助理部長斯彭斯（Matthew Spence）指該決定向伊朗發出混亂信號，令人質疑美國政府真正策略。
（衛報/紐約時報）
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