脫歐後證件問題 英客赴西班牙被拒登機

【明報專訊】英國脫歐後不再享有人口自由流動待遇，民眾出境漸見阻滯延誤。一批英國公民前晚（2日）被航空公司職員誤以為所持西班牙居留證件已經隨英國於大除夕脫歐而失效，未能如期登機往馬德里。
誤當西班牙居留證隨脫歐失效
受影響者包括英國記者兼攝影師鄧肯（Max Duncan）等9人，他們上周六晚抵達倫敦希斯路機場後，航空公司職員告知他們的西班牙居留證明文件NIE不再有效。NIE為西班牙政府向歐盟成員國國民發出的身分證，而非歐盟成員國（包括英國）須使用另一款身分證TIE。西班牙政府因應英國脫歐，去年宣布旅居西班牙的約30萬英國公民可申請以TIE取代原有證件，數以萬計英人已順利申請，惟因系統負荷問題暫未能領取。西班牙和英國兩國政府早前表示，英國脫歐後，英國公民持有的NIE和TIE均有效。
鄧肯在現場採訪發現，有前往巴塞隆拿旅客亦出現類似情况，已滯留機場最少12小時，對方透露曾致電英國駐馬德里大使館求助，得知有大量同類個案。英國駐馬德里大使館上周六在Twitter重申英國公民持有的NIE仍有效：「這不該發生。」鄧肯也在個人社交網絡引述西班牙當局重申不應發生這回事。
民調：倘立即大選約翰遜將失議席
英國受脫歐後的輕微混亂與疫情困擾，數據調查公司Focaldata公布民調，受訪2.2萬人中許多人不滿約翰遜政府對脫歐談判和新冠病毒大流行的表現，按此預測若然即時舉行大選，執政保守黨將失去81個席位，僅得284席，喪失多數黨地位，約翰遜亦將失去自己的議席。最大在野工黨亦只獲282席，主張脫離英國加入歐盟的蘇格蘭民族黨則會在當地59席中奪得57席，成下屆政府的造王者。