脫歐後證件問題 英客赴西班牙被拒登機

誤當西班牙居留證隨脫歐失效

受影響者包括英國記者兼攝影師鄧肯（Max Duncan）等9人，他們上周六晚抵達倫敦希斯路機場後，航空公司職員告知他們的西班牙居留證明文件NIE不再有效。NIE為西班牙政府向歐盟成員國國民發出的身分證，而非歐盟成員國（包括英國）須使用另一款身分證TIE。西班牙政府因應英國脫歐，去年宣布旅居西班牙的約30萬英國公民可申請以TIE取代原有證件，數以萬計英人已順利申請，惟因系統負荷問題暫未能領取。西班牙和英國兩國政府早前表示，英國脫歐後，英國公民持有的NIE和TIE均有效。

鄧肯在現場採訪發現，有前往巴塞隆拿旅客亦出現類似情况，已滯留機場最少12小時，對方透露曾致電英國駐馬德里大使館求助，得知有大量同類個案。英國駐馬德里大使館上周六在Twitter重申英國公民持有的NIE仍有效：「這不該發生。」鄧肯也在個人社交網絡引述西班牙當局重申不應發生這回事。

民調：倘立即大選約翰遜將失議席

英國受脫歐後的輕微混亂與疫情困擾，數據調查公司Focaldata公布民調，受訪2.2萬人中許多人不滿約翰遜政府對脫歐談判和新冠病毒大流行的表現，按此預測若然即時舉行大選，執政保守黨將失去81個席位，僅得284席，喪失多數黨地位，約翰遜亦將失去自己的議席。最大在野工黨亦只獲282席，主張脫離英國加入歐盟的蘇格蘭民族黨則會在當地59席中奪得57席，成下屆政府的造王者。

（衛報/路透社）