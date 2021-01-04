《紐時》報道英准混用疫苗 醫學期刊促澄清

PHE澄清：僅限極罕見情况

《紐約時報》報道指出，英國建議可混合接種不同疫苗，牴觸美方指引。美國疾病控制及預防中心（CDC）列明，現有獲授權使用的新冠疫苗不具互換性，而且混用不同藥廠疫苗的安全性及有效性尚未經評估，注射兩劑疫苗必須是相同產品。不過，BMJ總編輯戈德利（Fiona Godlee）稱英國當局無發出任何建議疫苗可混合注射的指引，斥《紐時》報道有嚴重的誤導，要求盡快作出更正。

PHE免疫接種負責人拉姆齊（Mary Ramsay）上周六（2日）亦澄清，當局並不建議混用不同的疫苗，必須盡力注射相同疫苗「若你第一劑注射輝瑞-BioNTech疫苗，第二劑疫苗不應接種阿斯利康（牛津）疫苗，反之亦然」。不過她指出，在「極罕見的情况」，如接種者無法取得同款疫苗，或無法得知接種者首劑注射的是哪種疫苗下，「第二劑接種另一種疫苗總比完全不接種好」。

墨西哥醫生接種後現腦脊髓炎

此外，墨西哥一名32歲女醫生接種輝瑞-BioNTech疫苗後，出現癲癇、呼吸困難和紅疹等反應，其後需接受深切治療。衛生部上周五（1日）聲明稱，初步診斷女醫生患上腦脊髓炎。 墨西哥衛生部稱，該醫生曾有過敏反應病歷，臨牀實驗中無證據顯示接種該疫苗後會出現腦部發炎。墨西哥上月24日開始為醫護人員接種新冠疫苗，暫沒有肇事醫生的注射詳情。當局正調查其病因。

（衛報/BBC/路透社）

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