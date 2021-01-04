英疫情惡化 教育界挑戰復課決定 團體入稟促披露科學理據 約翰遜：相信學校安全

英國政府原定計劃新學期開始後，中小學於周一復課，由於疫情未穩定，當局受壓要求延後復課後，最終轉軚決定關閉倫敦所有小學至本月18日，但英格蘭其他地區大部分小學周一仍需復課。另外，英格蘭地區中學下周一（11日）開始考試，當局將安排學生以交錯形式回校考試。有教師工會要求當局將關閉學校範圍擴展至整個英格蘭地區。

教育大臣捱轟 保守黨人籲2月中復課

上周有消息指出，英國政府的緊急事態科學委員會（SAGE）警告，若本周學校開學，新冠疫情便「極不可能」受控制。小學教職員原定周一回校上課，全國教育聯盟（NEU）建議稱此舉並不安全，一些學校料會改以網上教學方式復課。全國教育聯盟上周六（2日）表示，所有中小學聖誕假期後應該關閉兩周。教師工會NASUWT及英國中學及大學領導人協會（ASCL）還呼籲暫時在全國範圍內給大多數學生採用遙距教育。

鑑於英國出現傳播力較高的變種新型冠狀病毒，英國校長協會NAHT和ASCL對政府提出法律訴訟，入稟要求當局披露復課安全理據。事件給教育大臣韋廉信增添更大壓力，韋廉信去年已因處理英國高考風波而面臨辭職壓力，英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）批評韋廉信是最糟糕的教育大臣，認為他必須下台。另有部分保守黨人認為，可能需推遲到2月中才可復課。

單日確診新高 不排除收緊限制

英國教育標準局主席斯比爾曼（Amanda Spielman）在《星期日電訊報》撰文警告，停課令兒童人生停擺，應盡可能避免，指長時間的遙距教育已導致年幼的孩子的基本技能倒退，部分人甚至忘記如何握筆或使用刀叉。首相約翰遜周日接受英國廣播公司（BBC）訪問稱，當局有可能需要在全國多個地區推出更嚴格的措施，但強調新措施不是「第五級」防疫措施。他又指英國部分地區的學校會如期在周一開學，相信學校安全，指學童接受教育很重要，但未保證學校可如期在1月中全面開學。

英國政府統計，英國上周六新增57,725人確診新冠病毒，連續5天見單日新高紀錄，累計確診病例增至259萬宗，累計死亡人數多達7.4萬。自英國監管當局批准牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的新冠疫苗得以投入使用後，英國各地醫院陸續收到牛津-阿斯利康疫苗，預計這款疫苗周一起在全國開始接種。英國境內至今逾100萬人已接種第一劑美國藥廠輝瑞與德國BioNTech研發的新冠疫苗。

（衛報/BBC/中央社）

（抗疫新階段）