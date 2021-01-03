國防法案共和黨人倒戈 特朗普首遭國會推翻否決

顯現特朗普與國會黨友裂痕

特朗普不滿2021年度《國防授權法案》的部分條款，例如移除美軍基地的邦聯領袖命名，又未有廢除給予社交平台的法律保障等，他斥之為「送給中俄的禮物」，故上月23日行使總統否決權拒絕簽署這項總值7405億美元的法案。但國會仍可以兩院皆以2/3或以上贊成來推翻否決。民主黨控制的眾議院上周一以322票對87票先通過推翻否決，其後參院共和黨領袖麥康奈爾號召黨友不要阻撓法案生效，最終元旦日投票以81票贊成和13票反對的大比數通過推翻，令法案得以立法。其一倒戈是特朗普盟友、參院軍事委員會主席殷荷菲，他聲言這是黨友最重要的一次投票。

特朗普此前曾8次否決國會法案，直至今次首度被推翻，反映隨着他連任失敗和頻頻抨擊共和黨議員，他與國會黨友的鴻溝擴大，影響力減弱。另一例子是特朗普公開要求在新冠疫情紓困方案上，向每名國民發放的現金援助由600美元增至2000美元，縱使眾議院已通過，但參議院共和黨人上周五再阻通過。

特朗普倡派錢 遭參院黨友否決

政治新聞網站Politico指出，共和黨裂痕勢損害喬治亞州兩個參議院議席的重選，或令民主黨趁機搶灘。該州角逐連任的共和黨參議員珀杜（David Perdue）與萊夫勒（Kelly Loeffler）皆未參與元旦投票。珀杜因為接觸過新冠確診者，正接受隔離，萊夫勒則沒有解釋。二人向來強烈支持特朗普與軍隊，但皆沒有附和或評論特朗普近日言行，但支持派2000美元。

有利民主黨喬治亞州參院選情

但特朗普和參院共和黨人的分歧已令民主黨人看到機會，民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）批評共和黨對手「要是認真贊成給人民2000美元，就應馬上力逼麥康奈爾通過法例」。有共和黨選戰工作人員批評，部分黨友沒意識到民主黨人的競選廣告皆主打共和黨人反對派錢。

（路透社/紐約時報/CNN/Politico）