IAEA：伊朗將提高濃縮鈾濃度 回核協議前水平

國營新聞媒體ISNA引述伊朗原子能組織負責人薩利希（Ali Akbar Salehi）報道，該國致函通告IAEA，可能生產濃度達20%的濃縮鈾。IAEA表示，該函件日期是2020年12月31日，信中沒有表明何時開始加強濃縮的活動。

信件未表明開始提煉時間

自2019年美國正式退出核協議以來，伊朗便逐步放棄遵守該與美國、中國、俄羅斯、法國、德國和英國共同簽署的國際協議條款。據11月IAEA報告，伊朗提煉的鈾濃度水平已達4.5%，超出3.67%的2015年伊朗核協議限制。伊朗國會12月通過法例，呼籲每年生產和儲存120公斤的20%濃縮鈾，並停止讓IAEA稽查核發展。

3%至5%的低純度濃縮鈾可用作核電燃料。約630公斤低純度濃縮鈾要提升純度至90%，才可獲15公斤至22公斤的武器級濃縮鈾，供炸彈專家用以製造武器。美國候任總統拜登曾暗示，履新後美國將重新加入伊朗核協議。

（路透社/彭博社/法新社）