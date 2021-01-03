東京都與3縣促中央頒緊急狀態

當局頒臨時措施 要求餐廳8時關門

東京都去年大除夕（上周四）新增1337宗確診，首次單日破千，昨稍為回落至814宗，累計61774宗。小池百合子聯同鄰近的神奈川縣、埼玉縣和千葉縣的知事，昨日下午會見西村康稔，要求政府發出緊急事態宣言。西村稱會考慮4位知事的要求，並宣布實施臨時防疫措施，要求東京區內的餐廳和卡拉OK提早8時關門，賣酒場所7時關門。東京都上月17日起已要求餐廳及其他商店提早至晚上10時關閉，並呼籲市民跨年時盡量不要外出。

菅義偉上任後拒再頒緊急狀態

日本政府去年4月7日曾向東京及大阪發出緊急事態宣言，其後擴大至其他地區，5月25日解除。首相菅義偉9月上任以來，一直抗拒再次頒布全國緊急狀態。根據政府厚生勞動省的官網，緊急事態宣言可讓都道府縣政府採取5項措施遏疫情，包括促請民眾避免不必要外出、相關設施管理人配合限制使用、民眾避免不必要及不緊急的跨區移動、民眾避免前往鬧區的餐廳、促請為確保民眾生活及經濟不可或缺的行業，持續營業或運作。

在緊急事態宣言下，感染風險高的學校、託兒所及護老院、人群聚集的設施如百貨公司、酒店等場所，當局可促請甚至下令限制使用，但法例無訂明罰則，業者就算不遵守也無法開罰。去年4月發布時，日本職棒12支球隊配合暫停比賽、東京迪士尼樂園等主題樂園也暫時關閉。

（路透社/日本經濟新聞/中央社）

（抗疫新階段）