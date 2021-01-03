英准混合接種疫苗 專家斥「亂闖尋出路」

為了讓盡量多的民眾接種到新冠疫苗，當局推出新接種指引，表示雖然第二劑疫苗應盡量使用跟第一劑相同的產品，惟「無法獲取相同疫苗，或者不知道第一劑接種了什麼時，提供當地所能提供的其他疫苗產品，是理所當然的」。此外，指引表示，「假如該人士看來有即時高度風險，或被視為大概不會再來接受注射」，便以此為優先選項。

英國目前認可的輝瑞-BioNTech與牛津-阿斯利康疫苗，雖然都是針對新冠病毒的刺突蛋白，但是成分不同，技術和引發免疫的方式亦不同，沒有科學數據確定疫苗究竟能否互用。

美CDC稱未有數據 不可混用

美國疾病控制及預防中心（CDC）表明，疫苗不可混用，因為未有相關的安全與效用數據。美國康奈爾大學疫苗專家穆爾（John Moore）批評英國官員「似乎徹底揚棄了科學，靠亂猜從混亂中找出路」，擔心這會危害接種者。加州大學三藩市分校傳染病醫生田‧菲利絲（Phyllis Tien）認為，英國當局未經公眾諮詢又沒有大數據支持下決定變更接種方針，可能削弱大眾對接種運動與公共衛生措施的信心。

研究稱變種新冠傳染力超預期

英格蘭公共衛生署表示，當局準備於今年內展開混合疫苗臨牀實驗。

另一方面，倫敦帝國學院教授甘迪（Axel Gandy）大除夕發表研究，指出近期在當地發現的變種新冠病毒株B.1.1.7所具傳染力比原先研究顯示的強，令基本傳染數增加0.4至0.7，即使在封城下，擴散依然迅速，而受影響比例以20來歲或以下群組居多，但正迅速傳染予較年長群組。目前英國的R值估計為1.1至1.3，數值低於1時新增個案才會回落。甘迪形容，這是大流行以來「最嚴重的病毒改變」。

（紐約時報/英國廣播公司）

（抗疫新階段）