以色列逾一成人接種冠全球 4因素建功 物流政策阻礙 歐美比例遜預期

數碼化醫療系統 中央統籌接種

根據總部設於牛津大學的數據網站Our World in Data統計，以色列的疫苗接種率逾11%，遠超第二位巴林的3%。歐洲地區由英國領先，但接種率只有1.4%，美國以0.8%位列第四。以色列上月20日起為民眾接種疫苗，其接種速度與人口和地理規模相若的國家都要好。有衛生專家歸功該國數碼化的社區醫療系統，當地法律規定，所有公民須在全國4個健康維護組織（HMO）之一註冊，而且全國接種計劃由中央政府統籌。

提早接洽生產商 嚴打疫苗假資訊

衛生部長埃德爾斯坦（Yuli Edelstein）表示該國早已跟藥廠洽談，HMO在效率和收集可靠數據方面的聲譽，令有關公司都有意向以國供應疫苗。當局以協議保密為由，未透露收到的疫苗劑量或費用，埃德爾斯坦稱即使最終比其他國家多付錢，只要可比原本提前一周重啟經濟，這筆費用已算值得。

此外，當局亦加緊打擊有關疫苗的不實資訊，如北部烏姆費哈姆（Umm al-Fahm）已向逾2.5萬部手機發送語音信息，促民眾接種疫苗。司法部亦成功請求社交媒體Facebook，刪除4個發布疫苗誤導資訊的群組。衛生官員曾提及「疫苗護照」的可能性，即允許接種疫苗者到食肆用餐、旅行和毋須隔離等，以吸引民眾接種，但目前未有證據顯示疫苗可減少傳播，有專家對這做法存疑。

歐盟上月底展開疫苗接種計劃，但龍頭之一的法國暫時只有320多人接種。有醫生和反對派指摘政府分發疫苗的方案過分謹慎，質疑是為迎合對疫苗持懷疑態度的人，亦未就分發疫苗的物流挑戰做好準備。Ipsos在歐洲進行的民調顯示，只有四成法國人願意接種疫苗。法國優先為護老院長者接種，原定2月底才到醫護人員，但當局後來宣布50歲或以上的醫護可提前在周一起接種。

德國則有逾13萬人已接種，但因疫苗供應不足，全國400多個疫苗中心有部分要暫停開放。

BioNTech創辦人斥歐採購遜其他國家

德國BioNTech創辦人薩恩（Ugur Sahin）接受德國雜誌《明鏡》訪問，斥歐盟採購疫苗不及其他國家迅速和直接，又認為歐盟錯誤假設許多疫苗都會很快獲授權，自信能取得足夠疫苗。

他警告輝瑞-BioNTech疫苗的供應並不算很樂觀，「（供應）已出現空白，因為未有其他疫苗獲批，我們須用我們研發的疫苗填補這個差距」。外界預計，歐盟最快周三批准使用美國莫德納疫苗，亦面臨盡快審批阿斯利康-牛津大學疫苗的壓力。

另一邊廂，美國較法德早起步，上月已有280萬人接種疫苗，但仍遠低於2000萬人的目標。衛生官員和州政府指有幾個原因導致接種步伐滯後，如假期其間許多醫護和護老院職員毋須上班，而且頗高比例的人對接種疫苗持懷疑態度。藥物集中採購組織Premier Inc.有代表指，各州政策不同引致醫院感混淆和運輸延誤。

（金融時報/衛報/紐約時報/華爾街日報）

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