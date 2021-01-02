兩劑疫苗隔12周注射 輝瑞警告英做法損效用

英疫情惡化 盼加快擴大首次接種

有關指引適用於輝瑞-BioNTech疫苗和最新獲批的牛津-阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，指引列明原定於下周一（4日）或之前接種第二劑者可如常接種，但此後安排接種第二劑者需重新預約。英國國民保健服務（NHS）總監史蒂文斯（Simon Stevens）周三解釋，因應英國疫情不斷惡化，新指引旨在盡可能在最短時間內為更多高感染風險民眾接種首劑疫苗，以提供一定保障，降低對醫療系統的衝擊。英國藥物及保健產品管理局（MHRA）稱，新指引是基於該局專家工作小組對輝瑞及BioNTech疫苗的數據評估，顯示兩劑疫苗接種間隔長於21日仍有效用。

輝瑞：研究未評估其他接種間隔效果

輝瑞周四（上月31日）罕有發聲明回應新指引，指公司的新冠疫苗雖然最快在首次接種後12日已能提供一定保護效果，但必須在21日內完成接種兩劑才能獲最大保護，即預防感染效果達95%。輝瑞表示，由於研究設定為在21日間接種兩劑疫苗後的安全性及預防感染效果，因此其他接種間隔的效果並未經評估，亦無數據顯示首劑接種21日後仍有效力。但公司稱有關指引屬衛生部門決定，承諾會續跟監管機構商議。

新指引也惹英國醫療業界不滿，有醫護人員斥當局迫使已接種首劑疫苗民眾需另行安排接種第二劑疫苗，造成混亂與焦慮，亦擔心有關決定欠科學理據支持。英國周四新增逾5.5萬宗個案，破單日確診最高紀錄，同日有964人死。NHS供應機構的代表組織NHS Provider則警告，過去7日入院人數急增逾27%，需深切治療患者增加35%，令醫療系統面臨壓力。

另外，BioNTech行政總裁薩恩（Ugur Sahin）接受《明鏡》周刊訪問時警告，在其他疫苗遲遲未獲歐盟當局批准使用下，歐洲疫苗供應或會面臨缺口。莫德納（Moderna）疫苗預計下周三（6日）會有歐盟審批結果，德國衛生部長施潘則敦促歐盟監管部門迅速批准牛津-阿斯利康疫苗投入使用。

（金融時報/衛報）

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