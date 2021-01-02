英廢除女性生理用品稅 團體：「性別歧視稅」終成歷史

料每名女性一生省424元

現行歐盟法律視女性生理用品為非必需品，要求成員國徵稅不低於5%。英國民間要求廢除此項徵稅多年，成功爭取在2001年初起將稅率降至歐盟要求最低的5%，並推動英國政府2015年成立「月經稅基金」，向支援弱勢婦女和女童的慈善機構捐贈相當於衛生棉稅收的款項。

蘇格蘭去年11月更成全球首個免費提供女性生理用品的地區，助紓緩「月經貧窮」，即因經濟困難無法取得適當月事用品所衍生的健康問題。英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）亦在2020年3月的財政預算承諾脫歐後不再向女性生理用品徵稅，措施在元旦正式生效，估計平均每名女性一生可節省40英鎊（約424港元）。

專家：月事污名化阻衛生巾成必需品

女權組織Fawcett Society行政總裁威洛（Felicia Willow）形容，月經稅視女性生理用品為不必要的奢侈品，此種「性別歧視稅捐」終成歷史。致力推動廢除月經稅的科里頓（Laura Coryton）亦稱，新措施有助降低女性生理用品價格，對新冠疫情導致貧困人口增加之際非常重要。

近年部分國家已陸續降低或廢除月經稅，如澳洲國會去年通過廢除此稅。德國原本對女性生理用品徵收19%稅，相當於煙酒等奢侈品，但去年初起減至7%。美國多州則不視女性生理用品為必需品，不受聯邦援助計劃保障。

美國醫學會（AMA）學生代表、華盛頓州立大學醫學生比勒（Reilly Bealer）指，對月經的誤解在全球多地可見，甚至在美國等先進社會亦然，嚴重的社會污名化令許多人不願談論有關月事的話題，女性即使需要生理用品，亦可能不敢聲張，遑論討論月經稅或提倡免費取用生理用品計劃，令月經貧窮問題仍受漠視，強調加強教育是關鍵。

（BBC/美國醫學會/華盛頓郵報）

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