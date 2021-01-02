民眾脫歐焦慮未解 英揆：掌握自由

僑居瑞典的英國公民卡特在2016年英國脫歐公投前入籍瑞典，以保留歐盟公民身分，但其妻兒在瑞典未有英國籍，今後要隨之回英生活將不如脫歐前容易。他說：「因應賦予歐盟成員的機會和權益會影響一個人的生活，我關注那些權益變化，尤其是我一家某日重新定居於英國的權益。」

申入籍保加利亞人：恰似聖誕禮物

保加利亞人奥斯曼諾娃8年前嫁到英國生活，開了會計服務公司。她數月前申請入籍英國。她說：「我們歡迎恰似聖誕禮物的貿易協定。很多人都鬆了一口氣。」

在英國留學後定居的羅馬尼亞人托阿德爾計劃今年申請入籍，她說：「我最擔憂是英國會否對公民身分實施較嚴格規定及影響我償還學生貸款。」

非歐盟公民的英國人今後每180日只能逗留於歐盟國家最多90天。即將今年3月退休的杜根原擬跟丈夫輕鬆往返英國與西班牙兩地過退休生活，「這（脫歐）搗毁了計劃。我們仍會到西班牙，但將以更計算周詳的方式。」

法拉奇：制止中國是下一重大戰役

儘管英國脫歐已成事實，英國內部疑歐和留歐的角力不會就此完結。英國脫歐黨黨魁法拉奇在Twitter貼出舉杯慶祝的相片寫道：「25年前他們全都取笑我，嗯，他們現在笑不出了。」他其後再宣稱「制止中國是下一重大戰役」。

「留歐派」的蘇格蘭首席部長施雅晴則在Twitter上稱：「歐洲，蘇格蘭很快回來。請懷抱希望。」她在英國決心脫歐後屢次重提要再舉行蘇格蘭獨立公投。

馬克龍：英脫歐因謊言虛假承諾

法國總統馬克龍則對英國脫歐表遺憾，直言脫歐決定是「歐洲萎靡不振」與「許多謊言和虛假承諾」的產物，但強調「英國不僅仍是我們的鄰居，還是我們的朋友和盟友」。

（英國廣播公司/衛報/法新社）