英脫歐首日通關暢順 商界憂混亂將至 貨運公司：海關系統未經測試 遲早現延誤

貨運商避做「白老鼠」 多佛爾路面平靜

英國脫歐後的物流運輸一直是外界焦點，英國政府周四估計，歐盟一方實施脫歐後貿易安排時，會有多達7000輛貨車滯留肯特郡。但從昨日所見，肯特郡多佛爾港口的路面平靜，估計因陸路貨運商避免率先測試邊境管制。由於元旦日為公眾假期且亦緊接周末，再加上政府宣布分階段引入檢查程序，因此幾乎沒出現即時的問題，隧道營運公司發言人預計未來數日交通流量仍會相當少。

主要在英歐之間運送鮮肉和冰鮮食品的物流公司HSF Logistics的常務董事史密斯（Matt Smith）表示，脫歐後海關系統和文書工作基本上未經測試，他說：「老實說我們也不太清楚，有點令人頭疼。到某階段或會有延誤。」

業界組織：過半中小企未準備好邊境檢查

英國的公路運輸協會（RHA）的政策總監麥肯齊（Rod McKenzie）亦認為，要到1月第二周才會開始看到運輸情况回復正常水平。麥肯齊提醒，人們此前未填寫過海關申報表，不知要填寫哪些表格，若未正確填寫則無法取得通過英倫海峽的通行證。RHA估計會有一半或以上中小企未準備好接受邊境檢查，本月稍後或出現混亂。

海上邊界同日生效 首架渡輪清晨抵都柏林

分隔北愛爾蘭和大不列顛（英格蘭、蘇格蘭和威爾斯）的「愛爾蘭海貿易邊界」（又稱「海上邊界」）昨日亦正式生效，元旦日接近凌晨6時就有第一艘汽車渡輪從威爾斯抵達愛爾蘭都柏林港口，成為船上貨車要接受檢查的第一艘渡輪。惟海上邊界令北愛處境尷尬，部分英國零售商和速遞公司寧願暫停向北愛發貨或送件——協議規定商界從大不列顛寄往北愛顧客的包裹需備有申報文件，但英國當局在脫歐過渡期結束前一刻才宣布3個月寬限期，企業無法在短時間內恢復發貨。

此外，英國和西班牙亦及時在脫歐過渡期結束前，就英國海外領土直布羅陀與西班牙之間邊界問題達成初步協議。直布羅陀暫時加入《神根公約》及遵守其他歐盟規定，以避免硬邊界出現。

英國外相藍韜文昨日強調，協議只是政治框架，屬就直布羅陀問題跟歐盟達成另一條約的基礎，待6個月過渡期結束後再另簽條約，以確立新安排。

（綜合報道）