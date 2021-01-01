急求經濟復蘇 債務危機隱伏

恢復流失職位料需數年

國際貨幣基金組織（IMF）去年10月稱，受新冠病毒疫情影響，全球經濟預期今年收縮4.4%，同時疫情重臨等因素將拖慢復蘇，國際合作盡快終結疫情是加速經濟復蘇的關鍵，疫苗尤獲寄予厚望。輝瑞-BioNTech及莫德納（Moderna）上月先後公布其研發的新冠疫苗在第三階段臨牀測試中預防感染比例達九成或以上後，美國股市隨即上揚，道指一度急升至2月以來最高位，標指更創下史上第二的收市新高。

雖然市場期望疫苗有效遏止全球疫情，盼令旅遊、零售等受疫情重挫的行業重煥生機，但西方國家爆發新一波疫情對經濟的衝擊卻未容樂觀，例如歐盟委員會早前公布秋季經濟預測，指新一波疫情打斷復蘇步伐，明年預測增長率由5.8%下調至4.1%。

英國經濟研究機構凱投宏觀高級經濟師皮爾斯認為，隨着疫苗面世經濟會在多方面回溫，服務業將尤其受惠，但要恢復流失的職位可能需時數年。瑞銀集團主席韋伯亦估計全球GDP最少要一年才能回復至疫前水平，而失業率與增長率亦需再一兩年才有望回復正常。

各國為求盡快從疫下經濟衰退走出，不惜工本力推巨額的刺激措施，但代價是埋下債務危機的地雷。早在去年4月，《經濟學人》已發表文章，警告富裕國家的公共借貸正升至百廢待興、二戰結束初期以來的新高，政府撥出巨額金錢資助家庭和企業以度過封城難關，然而各行各業停擺意味稅收即將暴跌，疫情過去後各國勢須面臨後果。

（華爾街日報/NBC）

（2021國際大事前瞻）