中美歐「競合」互動關係惹關注

在意大利爆發歐洲最先的大型疫情時，中國把握機會提供口罩等醫療物資，跟救助反應緩慢的歐盟構成對比，被認為是中方藉此扭轉外界視之為疫情發源地的對外形象。到疫苗漸見曙光，國家主席習近平則多次表達中方願參與疫苗的國際合作，包括宣布「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）。

然而這次舉措對西方輿論的影響明顯遠不如中方外交官的爭議口脗，也令源自電影名字的謔稱「戰狼外交」走入西方媒體常見用詞，例子包括外交部發言人趙立堅宣揚「美軍武漢播毒」論，聲稱是要反擊特朗普政府使用「中國病毒」等字眼。

適逢去年美國大選，上述論調反令特朗普政府「反華牌」打得更響，但拜登上台不代表趨勢會改變。全國人大外事委員會副主任傅瑩去年11月投書《紐約時報》指中美是有可能建立「合作與競爭」關係，被視為呼應候任白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和另一拜登幕僚坎貝爾去年《外交事務》文章的論述。但外界相信，出於兩黨共識的中美關係倒退難以真正逆轉，像美國智庫專家葛來儀去年接受本報專訪時表示，中美雙方關係未來多年都會以「戰略競爭」為主調。

過去數年無意與特朗普政府合作應對中國的歐盟，也趁拜登當選擺出更積極的姿態。《金融時報》去年11月底引述歐盟計劃草案，顯示布魯塞爾將呼籲美國把握「一個世代只有一次」的機會重建全球同盟，回應中國帶來的「戰略挑戰」。歐盟駐中國大使郁白（Nicolas Chapuis）不久再挑明，歐盟盼就對華政策跟下屆美國政府達成協議，「我們需要有共同理解，以向欺凌及恐嚇、強制外交以至『戰狼外交』說『不』」。

中歐投資協定衝擊美盤算

不過，美國和歐盟的潛在分歧仍是顯而易見，蘇利文近日在Twitter轉貼中歐擬年底簽署投資協定的新聞時，表明「拜登—賀錦麗政府歡迎與歐洲伙伴提早商討對中方經濟行徑的共同顧慮」，被解讀為向歐盟施壓。然而，在時任歐盟輪任主席國德國的總理默克爾力推下，歐盟周三（上月30日）仍跟中方宣布完成全面投資協定的談判，在歐美政壇和輿論惹來不少爭議。布魯金斯學者美歐關係研究專家賴特（Thomas Wright）稱，這事件無疑具破壞性，令人質疑拜登政府計劃下重注尋求復興跨大西洋關係是否合理。

（2021國際大事前瞻）