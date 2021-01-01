也門機場爆炸26死 新政府內閣避劫

法新社報道，包括也門總理阿卜杜勒馬利克（Maeen Abdulmalik）在內的新內閣成員及沙特駐也門大使周三乘客機從沙特阿拉伯返國，眾人準備離開亞丁機場時，機場客運大樓發生爆炸和傳出槍聲，現場白煙瀰漫，玻璃和瓦礫散落一地，民眾慌忙走避。法新社記者表示，聽到最少兩下爆炸聲，現場影片顯示疑似導彈的火炮擊中擠滿人群的機場停機坪，一團火球隨即冒起。事件中無內閣成員受傷，但超過50名平民受傷，醫療和政府消息人士告訴法新社，傷亡人數可能繼續上升。紅十字國際委員會證實一名員工死亡，另有3人受傷。

攜炸彈無人機圖襲總統府

機場爆炸後數小時，位於亞丁市也門總統府附近亦傳出爆炸聲，內閣成員及沙特駐也門大使被帶到安全地方。路透社報道，沙特為首的聯軍擊落一架企圖襲擊也門總統府的炸彈無人機。

也門局勢處於南北內戰狀態，流亡沙特的也門總統哈迪早前簽署總統令，與沙特支持的南部武裝勢力達成協議，成立由24名部長組成的聯合政府。新政府成員上周六（26日）在沙特宣誓就職，周三（30日）乘客機從利雅德返國，隨即遇襲。新成立的內閣在沙特支持下控制也門的南部地區，打擊盤據在北部、由伊朗支持的胡塞武裝。

（綜合報道)