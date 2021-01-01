英國脫歐揭2021序幕

脫歐過渡期正式結束

按雙方協議，英國今天正式脫離歐盟，生活上帶來多方面變化，除了英歐雙邊公民之間的人員、貨物、服務和資本的自由流動結束，英國人前往歐盟國家旅遊，須持有效期6個月以上的護照，在180天內只能在歐盟國家停留90天。關稅方面，貿易協議確認雙方為「可信賴貿易伙伴」，意味貨品交易時不會有關稅或配額問題，而英國出口仍須符合歐盟衛生與安全標準；漁業方面，歐盟同意在5年半過渡期內在英國水域減少25%捕魚量，之後雙方每年再磋商；根據英歐去年達成的協議，北愛爾蘭將繼續遵守歐盟單一市場規則，留在關稅同盟，從英國運往北愛的貨物仍需檢查，而脫歐過渡期結束前夕，西班牙和直布羅陀政府仍在盡最後努力磋商邊境問題，最終達成初步協議。

英國脫歐經幾番轉折，當年入歐過程亦是一波三折。二戰結束後，時任英國首相邱吉爾對重建歐洲有一套想法，盼通過一體化的歐洲來阻止戰爭再現。1957年，法國、西德、意大利、荷蘭、比利時及盧森堡6國簽署《羅馬條約》成立歐洲經濟共同體（EEC），即歐盟的前身，但英國不在其中。英國眼見西歐經濟起飛，欲加入EEC爭取歐洲經濟市場的地位，惟時任法國總統戴高樂因擔心英國加盟或令法國影響力不保，兩度拒絕英國加盟的申請。直至戴高樂下台後，英國再次申請入歐，終於在1973年成為EEC成員。

英國入歐後，國內仍存在強烈的疑歐思緒。英國早在1975年曾就是否繼續留在EEC舉行公投，結果顯示67.2%的民眾支持留歐，親歐派先勝一仗。

英歐矛盾在1980年代戴卓爾夫人執政期間逐漸浮面，疑歐的戴卓爾夫人反對歐洲一體化，直言集權式的歐洲共同體對英國是「噩夢」，抱怨英國對布魯塞爾的貢獻大於收穫，更堅決反對歐洲統一貨幣。戴卓爾夫人於1990年10月在國會下議院發表的疑歐演說，連說三聲「不，不，不」最為經典，表明反對歐洲一體化的立場。

疑歐情緒陰魂不散

2008年金融海嘯和歐債危機爆發後，英國的疑歐聲浪再度高漲，加上歐盟的人口自由流動及開放邊界政策，大量移民湧入英國造成社會問題，更助長英國的疑歐情緒。2013年1月，時任首相卡梅倫為壓制黨內的疑歐派及爭取選民支持，他在演說時承諾一旦保守黨贏得2015年大選，將舉行脫歐公投，但2016年的公投意外以51.9%選票支持脫歐。卡梅倫政治豪賭失敗請辭，遺下爛攤子。

自脫歐公投結束以來，英國兩度更換首相，經過4年多談判才最終達成雙邊貿協，避過無協議脫歐危機。

（綜合報道）