疫下歐美嚴陣迎新年 法國宵禁 民眾減外出 商家叫苦

在美國，除夕夜本是飲食業最賺錢的日子。受疫情影響，當地餐廳限制入座人數、提早宵禁，許多地方還全面禁止室內用餐，或影響除夕夜的生意額。紐約市布魯克林區的薩餅店Roberta’s總經理米歇爾（Kip Michel）表示：「過去的假期是每個企業賺錢的時候，議我們可以度過寒冬。今年（2020年）是艱巨的時刻。」

調查﹕美國人減上餐館 留家煲劇

美國民調機構Morning Consult的調查顯示，只有7％的美國人打算在除夕夜光顧餐廳，較多人選擇在家煮飯或煲劇。疫市下不少餐廳出招吸客，例如用zoom向客人提供魔術師表演環節，希望增加生意額。至於每年最受矚目的紐約時報廣場倒數活動，亦不開放一般民眾入場，改為網上直播。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）下令，除夕夜8時起，10萬名警察和國家憲兵在各大城市巡邏，執行至清晨6時的宵禁令，並關閉首都巴黎一半的地鐵線。截至周三，法國累計新冠病毒確診病例達260萬宗，6.4萬人死亡。法國此前曾兩度封城，現時當地酒吧、餐廳、文化景點關閉到1月。

英法德封城抗疫 限售煙花減群聚

英國受變種新冠病毒困擾，政府宣布周四起擴大英格蘭第四級防疫地區範圍，封鎖地區約有2000萬人口。英國首相約翰遜周三呼籲民眾除夕留家安全地迎接新年。德國目前採取封城直至1月10日，政府禁止銷售煙花，並限制公共場合聚集人數。

南半球的澳洲是最早迎接2021年來臨的國家之一。維多利亞省周三出現3宗新冠本地個案，打破兩個月「零確診」紀錄，由於疫情重現，維省政府再次收緊防疫措施，下令除夕起全省強制於室內須戴口罩，私人聚會人數上限減至15人等。

（綜合報道）