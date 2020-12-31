英准用牛津疫苗 盼明春擺脫疫情 變種肆虐疫情未受控 倫敦擬推「第5級」防控

單日增逾5萬確診達新高

政府聲明表示接納藥品和保健康產品管理局（MHRA）建議，批准使用牛津-阿斯利康（Oxford-AstraZeneca）疫苗，成為繼輝瑞-BioNTech疫苗後，第二款獲批准在該國使用的新冠疫苗。英國已訂購1億劑牛津-阿斯利康疫苗，足夠5000萬人接種，夏國賢稱加上另外採購的輝瑞-BioNTech疫苗，代表英國有足夠疫苗供全國民眾注射。他又稱有信心明春之前讓足夠的高危群組接種疫苗，得以看到擺脫疫情前路。

可間隔12周注射 利生產補貨

政府又指接種計劃會改為盡量讓更多人接種第一劑疫苗，12周內注射第二劑；英國此前開始接種輝瑞-BioNTech疫苗時，目標是讓民眾在3周後注射第二劑。MHRA亦批准兩劑牛津-阿斯利康疫苗可在4至12周內完成接種，測試亦顯示疫苗可100%避免出現重症。牛津-阿斯利康疫苗的接種間距可讓藥廠有時間生產更多劑量。阿斯利康行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）稱他們可迅速為民眾打第一劑，提供良好保護水平至注射第二劑為止：「這使我們能保護更多人，因我們可等2至3個月才接種第二劑。」

早前的測試數據顯示牛津-阿斯利康疫苗出現不同比率的效果，最初顯示有效率平均有70%，但視乎不同劑量方案，有效比率可達90%。由於牛津-阿斯利康疫苗能夠在一般冷藏設備中以2℃至8℃儲存、運送和處理，因此較輝瑞-BioNTech疫苗和莫德納（Moderna）疫苗便宜和更易管理（見表）。英國正面對變種病毒株威脅，令人關注疫苗效果，索里奧特向BBC電台表示，目前相信疫苗會對變種病毒株有效。

香港已跟藥廠達訂購協議

本港行政長官林鄭月娥上周三（23日）亦表示已跟阿斯利康達成協議，採購750萬劑牛津-阿斯利康疫苗，有關疫苗預計最快明年第二季尾開始分批運抵本港，連同早前已公布的兩款疫苗，本港將會有2250萬劑疫苗，足夠全港市民接種。

英國在變種病毒株威脅下疫情未能受控，夏國賢周三指英格蘭封城措施將會延長。《獨立報》指英格蘭會有更多地區，即中部和北部地區幾可肯定會實施第4級管控措施，要求人們留家，限制室外只可跟另外一人見面。報道又指政府亦面臨要倫敦及南部其他地區實施更嚴格的俗稱「第5級」防疫限制，措施或跟3月爆疫時禁止民眾非必要理由下離開住所相似，內閣亦仍在爭論是否在明年1月關閉部分學校以遏止疫情。

（BBC/衛報/獨立報/路透社/法新社）

（抗疫新階段）