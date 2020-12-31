個人vs.集體 口罩防疫掀東西文化戰

口罩可謂2020年一大標誌，回顧疫情初期，世衛和歐美多國認為未有足夠證據顯示全民戴口罩有助社區防疫，建議將口罩留給醫護；香港、台灣和韓國等亞洲地區則因過往疫症經驗，迅速廣泛使用口罩。隨着口罩效用研究浮現，加上無症狀傳播惹關注，歐美立場漸改，如美國疾病控制及預防中心（CDC）4月初建議民眾在公眾場所戴布口罩。其後多地實施強制口罩令，但在西方社會尤其引起反彈，有輿論將西方着重個人主義和自由，與亞洲的集體主義對比。在美國政治對立的氣氛下，戴口罩與否更儼如文化戰，反映黨派分歧。

「社交距離」亦成今年關鍵詞，專家呼籲民眾保持1.5至2米距離，減少聚會，扭轉人與人的互動方式，如不時見到政治人物以碰肘取代握手。不同程度的封城或限聚令使民眾生活多方面受限，卻不無爭議，美國多州、英國和德國等地不時有反封城示威。瑞典和日本的「佛系抗疫」則飽受爭議，如日本頒布緊急狀態，但措施無強制力，促成「自肅（自我約束）警察」現象，即民間自發針對甚至騷擾沒遵從建議的人或店家。

《紐約時報》上月中起訪問700名流行病學家，詢問他們過去一個月有否進行23項日常活動，發現只有3項有逾半人做過，包括與朋友戶外聚會、沒預防措施下取郵件，以及去雜貨店或藥房等雜務。少數流行病學家相信若廣泛分發疫苗，將有望在明夏恢復正常生活，但大多都相對謹慎，如加州大學洛杉磯分校流行病學教授米歇爾斯（Karin Michels）認為，可能要花多年時間才可安全地恢復原來的生活，他們提醒仍有許多未知數，如免疫力能持續多久、病毒如何變異、部分人或抗拒接種疫苗等，最多人提及可能的轉變是持續戴口罩，尤其是身處擠迫地方或感到不適時。

（2020國際大事回顧）