戰後最大危機 改寫全球面貌 封城封關新常態 扭轉民生經濟模式

明報記者 陳籽穎

消費上班習慣改變 衝擊傳統零售

1月23日，最先爆疫的武漢率先封城，措施其後擴大至中國多地。疫情及後蔓延全球，意大利3月下令封城，標誌西方國家封城開始。疫情令無數城市停擺，同時催生新的經濟運作模式。全球管理諮詢公司麥肯錫5月指出，消費者和企業在數碼應用方面，約8周內就達至原本需時5年的發展，美國網上購物更在3個月就相等於10年發展。愈來愈多人選擇安坐家中購物，消費習慣的轉變衝擊傳統零售業，亞馬遜則逆市招聘數十萬人手。

數碼應用極速增長 8周抵5年發展

視像會議程式Zoom興起，可謂這一年在家工作和網上教學急速普及的象徵。麥肯錫在9月發表報告，訪問全球800名企業高層，38%受訪者預料疫後仍會讓員工每周遙距工作兩日或以上，較疫情爆發前的22%有所增加，反映更多企業高層預期採用結合辦公室和遙距的工作模式。城市經濟亦可能隨之轉變，企業對辦公室需求減少，員工不再一定要住在寫字樓林立、地價高昂的市區，或連帶影響辦公室周邊的租金、食肆以至交通等配套。

惟遙距工作的可能性極度集中在少數行業和地區的高學歷工作。

另一方面，視像會議亦可取代到外地公幹，達美航空行政總裁巴斯蒂安預料，商務旅行將步入「新常態」，較以往減少一至兩成。

全球化弱點顯露 生產線回流本國

除了扭轉日常工作模式，疫情令全球供應鏈的弱點表露無遺，迫使不少企業和國家重新審視供應鏈的適應能力。回顧疫情爆發之初，湖北省是製造汽車零件、電子產品和藥物的重鎮，當地廠房停工令全球多地的下游供應商大受影響。過去即時生產模式（JIT）風靡全球製造業，其重點在於減少庫存和順帶成本，在有需要時才下單、實行嚴格質量控制，並讓上游供應商在短時間內收到通知，按需要生產庫存，但這要求上游供應商不可出錯，每次都準時提供庫存或原材料。有評論將疫情初期多種必需品陷入短缺歸咎這套管理模式，亦有人認為問題在於全球化供應鏈過長。

西方各國和日本等則關注生產線過度依賴單一國家（特別是中國）的風險，尤其是像基本醫療用品和設備等攸關民眾健康和經濟的必需品。

種種問題加速企業和國家考慮擴大供應來源、鼓勵生產線回流或設於鄰近國家，除了在特朗普政府任內已致力推動產業回流的美國，日本4月也宣布提供2200億日圓（約164億港元）資助生產線回流，現階段以製造口罩和醫藥品的企業為主，另設235億日圓（約17億港元）鼓勵日企將生產線擴大到東盟國家，分散風險，兩項補貼後來都再加碼。越南和印度等地成供應鏈的熱門選擇。但有專家對這股趨勢有所保留，安永會計師事務所4月訪問過百名跨國企業高層，當時逾八成人稱考慮將生產線遷回本國或鄰國，但在10月後續調查，數字跌至37%。

旅業寒冬 全球遊客數目倒退30年

疫情下各國相繼封關，航空和觀光產業最受重創。國際航空運輸協會（IATA）上月底預料，航空業界今明兩年的淨虧損將超過1570億美元（約1.2萬億港元），遠高於6月預期的1000億美元（約7750億港元），總幹事德朱尼亞克形容：「歷史將記載2020年為業界最差的財政年度，沒有例外。」世界旅遊組織指出，今年首10個月全球國際遊客下跌72%，猶如重返90年代水平。業界和政府各出其謀救亡，如國與國之間研究實施「旅遊氣泡」，「staycation（住宿度假）」亦成熱話。隨着疫苗面世，旅遊業終見曙光，但估計需時數年才能恢復過來。

（2020國際大事回顧）