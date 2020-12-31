阿根廷墮胎合法化 支持者盼拉美別國跟隨

參議院經過逾12小時辯論，昨以38比29票、1票棄權，通過墮胎合法化草案。該草案由總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）提出，儘管遭到天主教會與福音派基督徒強烈反對，但本月11日仍獲眾議院通過。費爾南德斯早前說：「我是天主教徒，但我必須為大家立法，每年約有3.8萬名女性因為非法墮胎送院，阿根廷1983年恢復民主以來，超過3000人因此而死。」

2018年曾投票反對墮胎合法草案的參議員拉臘武魯（Silvina Garcia Larraburu）今次投下贊成票，她在辯論時解釋說：「我投票支持婦女自由，她們可根據自己的良心作決定。」

數千支持墮胎法案的民眾在國會投票後於首都布宜諾斯艾利斯街頭雀躍歡呼，但在國會外也有反墮胎示威者高舉十字架，並展示染血嬰兒的圖像。

阿根廷法例僅容許在因姦成孕或懷孕危及母體性命下墮胎，每年約有37萬至52萬宗非法墮胎。天主教在拉丁美洲具有極大影響力，拉美國家中，只有古巴、烏拉圭、圭亞那允許婦女合法墮胎；薩爾瓦多、洪都拉斯和尼加拉瓜完全禁止墮胎，婦女即使流產也可能被判囚。

（法新社/BBC）