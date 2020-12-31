英變種新冠傳播力高54% 致命性相若

PHE研究員比較了1769名感染變種病毒株與1769名感染「原生型」（wild-type，未突變型）病毒患者的情况，兩組的性別、年齡、居住地點及檢測時間均相等。當中有42名住院患者，其中16人感染變種病毒，26人感染原生型病毒；在檢測後4星期內，12人死於感染變種病毒，10人死於感染原生型病毒。報告指出，無論住院或死亡率，兩者在統計學上沒有顯著差別。康復後再感染的機會率亦相若。

目前已有逾10國家和地區發現該變種病毒個案，美國科羅拉多州周二（29日）公布該州發現一宗感染B.1.1.7病毒株個案，為全美首宗。患者為20多歲男子，沒外遊紀錄，意味極可能在社區感染。美國疾病控制及預防中心（CDC）預計未來幾天還會出現更多病例。CDC上周已表示，該變種病毒株可能已存在美國，只是未發現到。

美現首病例 拜登抨分發疫苗進度落後

美國首發現變種病毒個案之際，候任總統拜登周二批評特朗普政府分發疫苗進度遠較預期落後，警告依現時速度，可能需數年才能讓大多數美國人接種到疫苗。他說，目前約200萬人接種了新冠疫苗，遠低於特朗普之前承諾今年底前2000萬人接種的目標。拜登的目標是到他上任100天內，完成1億劑疫苗的注射，他說這意味必須將目前接種速度提高5至6倍，達到每天100萬劑，並需國會更多撥款。

（金融時報/路透社/CNN）

（抗疫新階段）