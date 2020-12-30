今年50記者被殺 採訪示威遇襲頻

無國界記者總結從2020年元旦到本月15日之間的45名記者、4名傳媒工作者及一名非專業記者的遇害個案，跟去年的53宗相若。墨西哥佔8宗最多，其次是伊拉克、阿富汗，印度及巴基斯坦各4宗。然而，發生於非戰亂國家的整體個案壓倒了戰亂地域，敘利亞、也門等動盪國度的記者被殺個案持續減少，佔總數比例由2016年的58%減至今年的32%，有16宗；反之今年多達68%發生於墨西哥、印度、菲律賓、洪都拉斯等非戰爭國家。

無國界記者：受損的是眾人知情權

無國界記者秘書長德盧瓦爾（Christophe Deloire）說：「記者調查或揭露敏感題材時愈益受針對，受攻擊的其實是知情權，那是每個人的權利。」

今年有10名記者揭發貪污、濫用公帑而招殺身之禍，4人涉及偵查有組織犯罪活動，3人在採訪非法開採、霸佔土地的環保議題遇害，較特別的是7人死於報道示威。RSF總編輯埃茲-梅韋爾（Pauline Ades-Mevel）表示，RSF注意到在示威抗議活動現場、針對傳媒工作者的暴力這一「發展趨勢」，特別是美國黑人弗洛伊德之死引發的「黑人的命也是命」示威及法國民眾反對具爭議的新安全法示威。

RSF本月中發表的另一份年結報告，亦點出各國政府利用新冠疫情箝制新聞自由，指今年有多達387名記者被囚，其中14人涉及報道疫情。中國公民記者張展周一因報道武漢疫情，被指「炒作疫情」被判監4年。

（無國界記者/法新社/德國之聲）