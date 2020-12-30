法國時裝大師Pierre Cardin逝世

「時尚品牌之父」業務廣泛

法蘭西藝術院周二在Twitter公布Pierre Cardin的死訊。其家人指他在巴黎市郊一間醫院逝世，聲明表示「這是非常悲傷的一天，Pierre Cardin不復存在」，又形容他在近一個世紀的人生，為法國和世界留下「偉大且獨特的藝術遺產」。他以富未來感的泡泡裙、幾何剪裁和圖案震撼時尚界，1964年的「太空時代」系列仍被視為時裝史上的里程碑。他亦是Jean Paul Gaultier等時裝設計大師的導師，後者在Twitter發文，感謝Pierre Cardin為他打開時裝界的大門，並令他的夢想成為可能。

Pierre Cardin在1922年生於意大利威尼斯附近，出身寒微，自幼隨父母移居法國。其家人形容，他從未忘記自己的出生地，同時將無條件的愛帶到法國。他在1945年到巴黎，翌年成為時尚品牌Dior創辦人迪奧爾（Christian Dior）的裁縫師，1950年創立個人同名品牌。他懷着將時裝大眾化的理念，1950年代末成為首名在百貨公司出售服裝系列的設計師，這亦是他首次大型商業嘗試，惟此事導致他一度被逐出法國高級時裝公會。他曾稱自己的目標是讓其名字和創作出現在街頭，「名人、公主……那不是我的目標，我尊重她們，並會與之共餐，但我認為她們不能表現我的作品」。

貼地創新 與中國關係密切

他在法國以外亦屢開創先河，如在1957年前往日本，成為最早探索亞洲影響力的歐洲設計師之一。1978年，他與蘇聯簽訂生產合約，翌年向仍對外封閉的中國展示一系列服裝。1991年，他成為首名在俄羅斯莫時科紅場舉行時裝展的設計師，吸引20萬人參觀。其家人在聲明中，讚揚他「在早期已投入全球化的潮流」。他與中國關係密切，2018年在長城曾有時裝展慶祝他進軍中國40周年。

Pierre Cardin在1960年代後期已開始設計不同產品，如家具和鋼筆等，在80年代更收購著名法國餐廳Maxim's，在世界各地開設分店。其商業帝國涵蓋香水、食品、工業設計、房地產等，是進軍其他業務的時裝界第一人，這個模式後來為許多其他時裝品牌帶來利潤，如Armani朱古力、Bulgari酒店、Gucci太陽眼鏡等。有批評者指摘他破壞其品牌價值和一般的奢侈品概念，但他對此嗤之以鼻。直至今年2月，他仍在與年輕設計師合作。他當時接受路透社，稱自己依然視原創性比一切重要，「我一直努力變得與眾不同，做我自己，其他人喜歡與否無關緊要」。

（法新社/路透社）