拜登斥國防部阻交接 危及國安

拜登周一在特拉華州威爾明頓與國家安全及外交政策小組召開會議後發表講話，稱其團隊在過渡工作上遇到了國防部及行政管理和預算局領導層設置的許多障礙，使他們未能取得所需的國家安全資訊，認為這是不負責任的行為。

稱需加強同盟關係 應對中俄挑戰

拜登指出，許多對美國安全至關重要的機構遭受巨大破壞，許多部門的人力資源和士氣都被掏空，阻礙政策進程。拜登在講話中還對特朗普處理外交事務的手法表態，他強調美國需要加強與同盟關係，不僅是應對疫症，還要應對氣候變化以及來自中國和俄羅斯的戰略挑戰，「我們必須重新獲得全世界的信任和信心」。 行政管理和預算局沒有回應拜登的評論。拜登將於明年1月20日就職，特朗普至今仍未承認落敗。

眾議院再通過《國防授權法案》

特朗普在任期最後階段動作頻繁。他上周否決參眾兩院通過的2021財政年度《國防授權法案》（NDAA），退回國會審議。民主黨控制的眾議院周一（28日）重新表決，以322對87票再通過法案，超過三分之二通過的門檻，當中支持的包括109名共和黨議員，若參議院本周也順利通過，將是特朗普任內首次遭國會推翻否決權。

2021年財年《國防授權法案》涉及7400億美元（約5.8萬億港元）預算，特朗普上周否決法案，因不滿當中未有廢除給予網絡公司免責保護的聯邦法律《通訊規範法》（Communications Decency Act）第230條，他批評該條款促使外國虛假信息在網上散播，對美國國家安全與選舉完整性帶來嚴重威脅。他亦反對新《國防授權法案》中就美軍撤出阿富汗及歐洲設限制、移除各美軍基地中邦聯領袖名稱等，認為不尊重美國退伍軍人與軍事歷史。

（華盛頓郵報/BBC/法新社）