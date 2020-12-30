德院舍8職員誤打5倍劑量疫苗 4人送院

現輕微流感症狀 官員：個別事件

該7女1男職員年齡介38歲至54歲，周日被錯誤注射5倍劑量的疫苗，4人出現輕微類似流感病徵，需入院觀察，其餘4人被送回家。該護老院所在地區的行政官員克爾特（Stefan Kerth）對事件表示遺憾，強調是人為錯誤造成的個別事件，希望受影響的8人不會出現嚴重副作用。德國BioNTech表示，曾給疫苗試驗者100微克的份量未出現嚴重副作用，正常疫苗接種劑量為30微克。該疫苗以小瓶分裝，經稀釋後每瓶有5劑量。

英變種毒株疑11月已現德境

此外，德國《世界報》周一報道，有醫生對染疫病歿的年長患者身上取得樣本作追溯檢測，發現在英國發現的變種病毒株似乎早在11月時就在德國境內出現。

報道引述下薩克森州衛生局指出，漢諾威醫學院的專家從一名患有慢性疾病患者的樣本中檢測出變種病毒株「B1.1.7」。在英國迅速傳播的變種病毒株，被認為較目前其他大部分的變種病毒更具傳染力，相信在9月已在英國樣本中被發現。

（法新社/路透社）

（抗疫新階段）